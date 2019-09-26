馮世寬頒獎助金 盼榮眷子女出國進修減輕負擔

榮民榮眷基金會今年辦理「菁英圓夢計畫」，並針對成績優異或具特殊才能的榮民子女出國進修給予補助，退輔會主委馮世寬（中）26日頒發獎助金，盼減輕生活壓力。中央社記者游凱翔攝 108年9月26日

（中央社記者游凱翔台北26日電）榮民榮眷基金會今年首度辦理「菁英圓夢計畫」，並針對成績優異或具特殊才能的榮民子女出國進修給予補助，退輔會主委馮世寬今天下午頒發獎助金，期盼減輕生活壓力、專注學業。

國軍退除役官兵輔導委員會表示，榮民榮眷基金會今年首度辦理國外求學「菁英圓夢計畫」，針對成績優異或具特殊才能的榮民子女出國進修，並給予一次性補助。共核定2名碩士、每人補助新台幣50萬元；2名學士、每人補助40萬元，共補助180萬元，由馮世寬頒獎助金。

退輔會指出，這次獲得補助的學生，所讀學校為國外一流學府，近3年世界大學排名都在200名內。

馮世寬致詞表示，榮民榮眷基金會透過這項計畫，幫助年輕朋友奮發向學，也期許基金會未來能推動更多措施嘉惠榮民榮眷。

馮世寬說，這項計畫是為了鼓勵清寒榮民（遺眷）子女努力向學、走向世界，因此針對國內高中、大學，並申請獲得國外一流學府入學資格的榮眷等，給予一次性的專案補助，期盼減輕在國外求學時的生活壓力、專注學業，並順利完成學業。（編輯：蘇志宗）1080926