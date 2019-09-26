時力：力挺929台港大遊行 提港澳條例修法

（中央社記者陳俊華台北26日電）民間團體為聲援香港反送中運動，將辦「929撐港反極權」遊行。主辦團體今天拜會時代力量，時力秘書長吳佩芸說，呼籲支持者一起上街撐香港，並盼透過港澳條例修正，落實法制化。

香港「反送中」運動29日發起「全球反極權」大遊行，呼籲各國民眾當天一起上街，支持「反送中」訴求，對港府施壓。目前包含台灣在內至少10個國家網友響應。

發起遊行的台灣學生聯合會秘書長黃彥誠、台灣公民陣線執委賴中強下午到時代力量黨中央拜會秘書長吳佩芸及黨團辦公室主任陳惠敏，並在會後共同舉行記者會。

台灣學生聯合會秘書長黃彥誠表示，在開學前看到東吳大學、東華大學等校港生在香港被逮捕，無法一起回來開學，希望能跟他們「齊上齊落」；香港人民冒著被濫捕、起訴，及被不人道對待的風險，每個週末走上街頭與港警、魁儡政權對抗，盼所有關心香港的民眾929一起站出來，捍衛自由、民主、人權。

時代力量秘書長吳佩芸表示，時代力量認為，撐香港不該只是口號，更要用實質行動來達成，呼籲29日所有支持者、黨籍立委、議員都可以站出來，並希望透過修正香港澳門關係條例聲援香港、落實法制化；多一個人，就是讓支持香港的聲音多一分壯大。

時代力量黨團辦公室主任陳惠敏說，29日在台北、新竹、台南、高雄都有撐香港活動，台灣跟香港的民主是息息相關的，必須思考台灣能提供什麼，時力認為應提供立法保障，如港澳條例修法就應優先處理，朝野各政黨在說要支持香港民主時，「能做的永遠比我們講得更多」。

時代力量提案修正港澳條例草案指出，針對香港、澳門因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的援助，有具體可依循的程序與制度，因此修改現行港澳條例第18條，明定香港與澳門居民得向政府申請政治庇護的資格條件，並明定相關申請程序規範準用難民法規定。

香港邊城青年、台灣公民陣線、台灣青年民主協會等民間團體則發起「929台港大遊行—撐港反極權」遊行活動，29日下午登場，遊行從立法院外的濟南路出發，行經西門町一帶再返回集合點，呼籲香港政府和平面對示威者，並盡快回應示威者訴求。（編輯：紀淑芳）1080926