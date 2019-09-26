韓國瑜菲律賓後援會成立 支持韓朱配

（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）菲華文經總會今天舉辦菲律賓地區韓國瑜後援會成立大會，菲華文經總會常務委員莊漢香表示，支持者盼望「韓朱配」，以前新北市長朱立倫豐富從政經驗及聲望輔助韓國瑜。

今天的成立大會有30多位菲華文經總會成員出席，國民黨中央評議委員吳民民在會中表示，雖然國民黨總統參選人韓國瑜目前民調較低，但哀兵必勝，希望不只有投票權的人回台灣，沒有投票權的人也要回去，發動親戚朋友出來投票。

主持大會的文經總會常務委員莊漢香致詞說，這次的大選有關中華民國的前途，支持者盼望「韓朱配」，以前新北市長朱立倫豐富從政經驗及聲望，輔助韓國瑜治理政事。

莊漢香告訴中央社記者，菲華文經總會成員大部分都會回台灣助選，「除了回去助選，我們還會組織一個造勢團，今年特別會組織一個造勢團回去，參加造勢大會」。

至於在菲律賓的造勢大會，莊漢香說，正等待台灣方面安排前來的人選，希望越早越好，當然也希望韓國瑜本人能過來，但由於韓國瑜行程滿檔，「只要說他派的人過來，能夠來慰問這些僑胞，來跟這些僑胞談一談，大家一定都非常開心」。（編輯：周永捷）1080926