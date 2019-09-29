後援會熱情相挺 蔡總統笑稱：原來護理師會尖叫

（中央社記者葉素萍台北29日電）總統蔡英文今天出席全國護理師後援會成立大會，現場爆滿，800多位護理師出席大喊「凍蒜」，蔡總統笑說，「原來護理師會尖叫的」；蔡總統並說，絕對不能向外來的打壓與惡勢力低頭，這是2020年最重要任務。

蔡總統出席「2020蔡英文連任全國護理師後援會成立大會」；現場800多人出席，蔡總統到場時，他們高喊「護理界挺小英、2020小英要贏」。

後援會副總會長高靖秋致詞提到，今天的活動是為了成立後援會，支持民進黨不分區立委陳靜敏繼續獲得民進黨的提名；另一位後援會副總會長盧美秀致詞時，口誤提到，「2020要讓陳靜敏總統續任」，讓與會人士笑了出來；衛福部長陳時中打圓場說，其實盧美秀是要講「陳靜敏與總統都連任啦」。

後援會總會長陳靜敏則提到，這麼多年來護理界終於大團結，大家願意公開站出來，為蔡總統成立全國護理界後援會總會，這一步走了好久。

陳靜敏說，她4年前很榮幸獲得民進黨提名，不過，排名24名，等了3年，去年11月遞補成為立院唯一的護理專業立委，與其說時間來得太晚，不如說過去沒有政黨像民進黨與蔡總統一樣重視、支持護理界，過去護理界在立法院的權利與專業遭漠視，執政黨讓護理界有機會爭取權益、維護專業價值；真的很希望持續有專業的護理代表在國會監督。

蔡總統隨後上台致詞，現場的護理師們搖旗吶喊「凍蒜」，讓蔡總統笑說，「奇怪，你們是我在醫院裡面看到的、不一樣的護理師，原來護理師會尖叫的」。

她說，無論是行政部門或立法部門，護理界聲音要被聽見而且要有專業的參與，台下坐了兩個很關鍵的人，一個叫黨主席（卓榮泰）、一個是衛福部長，「他們都聽到了，也聽得非常清楚」。

蔡總統致詞時，她今天沒有戴護腕出門，因為她知道護理師是溫柔的，即便碰到不溫柔的也沒關係，如果受傷馬上有人會幫忙解決問題；她說，有家人在醫院待過的民眾都有深刻感覺，對病人來講最需要的服務來自護理師，她要代表全台所有受過護理師照顧的人說聲謝謝，「你們真的很重要，沒有人敢得罪你們」

蔡總統說，將來長照體系與社會安全體系，護理師會扮演更重要角色，而且是火車頭的角色；下一階段的挑戰不是只有在醫院，下一個階段的挑戰在醫院之外，社會大眾都很需要護理師。

另外，蔡總統也提到今年7月國際護理協會年會，中國代表把台灣代表的名牌翻到背面的事件，她感謝護理師替國家守住尊嚴立場。

蔡總統說，這次大選是關鍵時刻，對內要確保改革成果延續，對外要堅持台灣的民主跟自由，絕對不能向外來的打壓或外來的任何惡勢力低頭，這就是2020年最重要的任務。

蔡總統並拜託護理師三任務，包括，幫忙宣傳執政成績、澄清假訊息、展現團結與包容；她說，溫柔而有包容的護理師是團結社會最大的固著劑、凝聚的力量。（編輯：鄭雪文）1080929