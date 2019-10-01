颱風災害應變遭疑耍官威 蘇貞昌：劃錯重點

行政院長蘇貞昌（圖）1日率內閣官員在立法院列席備詢，談到災害應變講求的是建立機制、提升效率，並非是針對個人。中央社記者施宗暉攝 108年10月1日

（中央社記者陳俊華台北1日電）行政院長蘇貞昌今天說，災害應變就是要快、要準，如果電話打不通、視訊連不上，「怎麼災害應變？」重要的是建立機制、提升效率，「至於說是噹誰、盯誰、講誰，那是劃錯重點」。

立法院會今天邀請蘇貞昌率內閣官員列席備詢。蘇貞昌昨天前往中央災害應變中心主持會報，但因花蓮縣遲遲無法連上視訊，當場表示「要我等多久？」也遭質疑是「耍官威」，蘇貞昌會前接受媒體詢問時，做出上述表示。

另外，交通部27日拍板高鐵南延將採左營方案，從左營站延伸到屏東六塊厝；媒體報導，交通部長林佳龍29日說，前總統馬英九執政時，有評估是否一併把高鐵延伸進入高雄市火車站，但時任行政院長劉兆玄、交通部長毛治國與交通部次長葉匡時沒接受高鐵進市區和地下化同步工程。

蘇貞昌表示，有的人說話不算話，不注重一諾千金，只說有沒有白紙黑字，現在有樣學樣，連有白紙黑字，自己過去所裁定高鐵不進入高雄市區，也都可以否認，可見越學越壞。

媒體詢問，中共十一國慶香港人堅持上街，恐動用更多警力，但記者一度將國慶講成「國殤」。蘇貞昌說，「你在中國如果把它的國慶講成國殤，你就會消失了」，以前在台灣，在總統出來的時候，講錯一個字的媒體記者就糟糕了，今天台灣那麼自由開放，「大家要珍惜」。（編輯：楊凱翔）1081001