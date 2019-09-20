是否還會再斷交 蘇貞昌：中國會繼續蠻橫做法

外交部20日宣布與吉里巴斯斷交，行政院長蘇貞昌在立法院備詢時說，以中國現在的國力，當然會繼續蠻橫的做法。中央社記者施宗暉攝 108年9月20日

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北20日電）外交部今天宣布與吉里巴斯斷交，行政院長蘇貞昌在立法院備詢時說，中國這次為了自己面子，為了打壓台灣，很超過。國民黨立委詢問，會不會還有下一次，蘇貞昌表示，有可能，以中國現在的國力，當然會繼續蠻橫的做法。

台灣16日才與南太島國索羅門群島斷交，外交部長吳釗燮稍早宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。

蘇貞昌今天率主計長朱澤民、財政部長蘇建榮至立法院報告109年度中央政府總預算案編製經過並備質詢。面對與吉里巴斯終止外交關係，國民黨立委江啟臣在質詢時問，面對雪崩式的斷交，接下的策略與因應是什麼。

蘇貞昌回應，吉里巴斯在幾年前才為台灣入聯講話，幾天之間就這樣變化，這不是台灣說錯什麼話、做錯什麼事，這完全就是國際間政治的現實；但江啟臣表示，如果是這樣的回答，他認為先不要回答，先回去想好，再來對外講。

蘇貞昌隨即表示，不是台灣守不住，美國說話也不是只有挺台灣，美國是要防止中國進入後院，但中國這次為了自己面子，為了打壓台灣，這次是很超過了。

江啟臣則問，你說這次，那會不會有下一次、下下一次，蘇貞昌說，有可能，以中國現在的國力，當然會繼續蠻橫的做法。江啟臣表示，他要的是有一個具體的辦法，執政要拿出讓他佩服的方法，讓國人可以有信心的辦法，這樣就好了。

蘇貞昌：吉里巴斯做法非民主國家常態

國民黨立委賴士葆質詢時亦詢問蘇貞昌關於吉里巴斯斷交議題，也說外交部預算每年增加，但邦交國卻一年一年減少，「你會不會擔心，在你院長任內一個一個斷交」。

蘇貞昌表示，「這個國家的做法讓我們意外，也不是一般民主國家的常態」；今天台灣外交的處境非常艱難，正需要國人一起團結對外，也應該更努力。

賴士葆追問，總統蔡英文為了拚選舉，拚命拿扁鑽戳中國，犧牲台灣的外交空間，相較前總統馬英九執政期間，幾乎沒有斷交，難道沒有檢討空間。

蘇貞昌答，不是這樣；馬英九認同九二共識，而中國國家領導人習近平則講九二共識就是一國兩制，不是蔡總統戳中國，「我們要為台灣主權發聲，所以我們是講習近平錯，不是我們戳他」。

談到明年政府總預算，賴士葆在議場播放影片，諷刺蘇貞昌「大撒幣」，也說這是為了讓蔡總統關注，讓蘇貞昌搭配選副總統。

蘇貞昌回應，「你看錯了，評估錯誤；如果哪個撒的不好，你反對，我直接告訴他們」。（編輯：趙蔚蘭、林興盟）1080920