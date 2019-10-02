沈伯洋遭疑行政不中立 黨產會：一個月內了解

（中央社記者游凱翔台北2日電）國民黨立委林為洲今天質疑，黨產會為獨立機關，黨產會委員沈伯洋卻多次參與政治活動，林為洲認為他已不適任應自行請辭；黨產會主委林峯正回應，會去了解，並在一個月內進行了解處理。

黨產會上午在立法院內政委員會進行「黨產會民國109年度施政計畫及收支預算案報告」，並備質詢。

林為洲質疑，沈伯洋身為獨立機關黨產會的委員，日前卻參與基進黨「防堵中國滲透」記者會，以及在立法院群賢樓前與基進黨成員拿起抗議字牌，以及參與政治募資等活動，林為洲因此質疑黨產會的公平性，認為沈伯洋已不適任應自行請辭。

林峯正表示，對於沈伯洋是否違反行政中立，他會在一個月內了解處理。黨產會目前共12名委員，林峯正指出，無法完全掌握委員在外言行，但會進一步調查，有相關證據就會處理，也會去了解沈伯洋支持議題時做什麼樣的動作，了解事情全貌是什麼，並聆聽他的說詞，了解證據之後才能夠處理。

林峯正表示，沈伯洋為兼任委員，正職為台北大學犯罪學研究所助理教授，有出席黨產會會議時才會領出席費，平常並不支領薪水。（編輯：楊凱翔）1081002