總統專機免稅品超買 關務署下波鎖定18人

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）針對由私菸案衍生出的超買免稅品案外案，海關表示，預計兩週內對總統專機旅客超量購買菸品之外免稅品，進行第三波調查及處分，鎖定18人。

在涉及刑責的違法私菸案外，日前經立委爆料，發現總統專機相關隨行人員、機組員、華航員工等相關人員，另有超量購買免稅菸品、免稅一般商品行為，由於不涉刑事責任，因此視涉案情節，轉由財政部關務署台北關或地方政府調查及行政裁罰。

財政部關務署官員解釋，根據入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法，旅客免稅菸品數量只限1條（200支），購買的化妝品、香水、名牌包等全新非自用免稅品，免稅限額為2萬元，超量者主動走紅線櫃檯申報完稅即可攜帶通關，但若未申報被查獲，將被處以罰鍰或沒入。

關務署官員表示，從9月下旬以來，針對未涉及刑責的個人已進行兩波裁處，第一波先針對總統專機旅客超量購買「菸品」部分做調查，最終共對13人開出裁處書，名單包含總統府諮議林家如，扣除1條免稅菸額度後，林家如因超帶36條菸品，被處約新台幣4.5萬元罰鍰，為被罰金額最高者。

關務署官員指出，第二波開罰也在日前完成，針對8名總統專機機組員超量購買菸品以外的「一般免稅品」做處罰，合計開罰18萬240元；經調查機組人員皆沒有違規購買超量菸品情形，因此只就超量購買一般免稅品部分開罰，這部分刷卡金額約70萬元，一一扣除個人免稅額度後，要求補徵貨價（購買價）並處罰鍰。

至於第三波裁處，關務署官員表示，近期已由台北關在進行，有別於第一波對總統專機旅客超買「菸品」開罰，第三波則針對超買「一般免稅品」調查，對象包含先前已遭罰的林家如，以及隨專機出訪的華航員工黃湘媚、董靜宜等約18人，近日已陸續找當事人來陳述案情，將於兩週內正式發出處分書。

關務署官員說，第四波將針對檢方今天確認緩起訴的6人及不起訴的2人，追究其是否有超買免稅菸品或一般免稅品的情形，等看到檢方判決書就會啟動調查。（編輯：張均懋）1081002