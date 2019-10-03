僑委會明年新南向預算增千萬 補助技職專班僑生

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）僑務委員會今天表示，明年用於新南向政策的預算編列約新台幣3.31億元，相較今年預算約增加1000多萬元，主要是因應僑生來台就讀技職專班的學生人數增加，而須相應增列的補助預算。

僑委會委員長吳新興今天列席立法院外交及國防委員會做業務報告，並備質詢。民進黨立委何欣純問及僑委會明年編列的新南向政策預算，吳新興表示，明年的新南向預算編列較今年增加1000多萬元。

他說，僑委會的新南向經費預算主要用於4個重點面向，包括加強東南亞僑團、留台校友的聯繫；僑校師資培訓、僑校補貼；僑生技職專班的補助；有關海外僑胞青年的培訓，明年預計將舉辦相關活動。

僑委會指出，僑委會今年度預算編列約3.2億元的新南向政策經費，109年度預算編列約3.31億元的新南向政策經費，增加1000多萬元。增列的經費主要是因應來台就讀僑生技職專班的學生人數增加，須增列預算提供相關補助。

此外，下週就是雙十國慶，多位立委關心今年返台參加國慶的僑胞人數。國民黨立委馬文君問及返台參加國慶的僑胞人數時，吳新興更新稍早說法，他表示，今年預估有5800位海外僑胞返台參加國慶活動。

民進黨立委陳曼麗指出，傳出中國試圖阻撓海外僑胞返台參加國慶的消息，對此，吳新興回應表示，今年返台參加國慶的僑胞人數與去年差不多，他不認為中國有能力可以阻止支持中華民國的僑胞返台參加國慶。（編輯：楊凱翔）1081003