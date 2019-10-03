正副元首出訪 隨行人員行李即日起須查驗

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）避免私菸案重演，財政部今天增訂「國際機場禮遇人員入境行李物品通關作業程序」，即日起正、副元首出訪返國，除總統、副總統及涉及國安機敏行李物品外可免驗放行外，其餘人員行李一律得經過查驗。

財政部關務署官員向中央社記者表示，為避免私菸案再度發生，遵照總統蔡英文指示原則，近期已完成禮遇通關程序檢討，並於今天增訂「國際機場禮遇人員入境行李物品通關作業程序」，即日生效。

關務署官員解釋，過去正、副元首出訪返抵國門時，通常整個出訪團，包括總統、副總統及隨行人員行李，一致享有機邊免驗放行、提領待遇，可經國賓通道離開機場管制區；不過，現在將根據人員身分、可享有的禮遇待遇等或特性，進行分級管理。

關務署官員說明，首先，會根據「國際機場禮遇作業辦法」，根據人員身分，判斷可享有的禮遇待遇，包括「國賓禮遇」、「特別禮遇」及「一般禮遇」幾種，不符合上述禮遇身分，則視為一般旅客身分。

舉例來說，「國賓禮遇」僅限總統、副總統本人及其配偶等適用，「特別禮遇」為外國駐台大使、中央政府三級機關以上正、副首長或直轄市市長及其配偶等身分者適用，「一般禮遇」為中央級民意代表，以及應中央政府邀請來台的重要貴賓及其配偶等適用。

關務署官員指出，其次，根據所享有的禮遇身分不同，行李查驗也有所不同。只有享「國賓禮遇」的總統、副總統及其配偶等人，行李可申請採機邊免驗放行外；享「特別禮遇」、「一般禮遇」待遇者，行李也要查驗，只是可向海關申請派人代予查驗及提領，本人可不必親自提著行李查驗，由他人代為處理。

至於不具任何禮遇身分者，則比照一般旅客，要自行提著行李通關進行查驗。不過，行李中屬於外交部或國安單位認定的「國安機敏行李物品」，因涉及國安機密，因此也可免驗放行；此外，不具禮遇身分的隨扈、國安人員，由於得隨身保護正、副元首，雖然行李仍要查驗，但也可申請派人代予查驗及提領。（編輯：林興盟）1081003