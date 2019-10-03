網路串聯出新招 民進黨推破百無畏拚國會過半

（中央社記者溫貴香台北3日電）選戰倒數百日，民進黨青年部今天原規劃網路與實體「破百無畏，加值國會」誓師，因南方澳大橋斷裂事件取消實體活動，但仍邀請黨籍立委參選人在臉書分享自身與「100」相關的小故事。

民進黨今天發布新聞稿表示，青年部發起「破百無畏，加值國會」串聯活動，相信參選人只要保持「破百無畏」，勇於面對選戰，一定能爭取更多選民認同與支持，在未來進入國會殿堂成為全國性的民代後，也能延續民進黨近年在國會的改革成果，達到「加值國會」的目標。

青年部邀請黨籍立委參選人分別舉起「破百無畏，加值國會！」 手牌拍攝個人照，並分享自身與「100」的連結、接近「100」的時刻等輕鬆感性內容，多位參選人文章一發出即獲得廣大迴響，臉書分享與討論熱絡。

民進黨表示，力拚連任的參選人回憶起長年在選區服務的過往時光，也細數此任期三年多來與在地鄉親一同打拚的成果。初次投入立委選舉的參選人向選民介紹自己，並具體提出未來四年對於選區的規劃及想法，努力爭取每一張選票。參選人皆展現「破百無畏，加值國會！」的必勝決心，一同為國會過半的目標努力。

民進黨指出，青年部在最後100日會持續透過集體、串聯式的網路活動，強化黨籍提名立委參選人的網路社群力量，另外也會安排黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉與黨副秘書長林飛帆等人，帶領「民主進步青年」發起全國總攻，進行全台立委創意街頭輔選計畫，盼能在明年選舉達到國會過半目標。（編輯：林興盟）1081003