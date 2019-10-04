角逐2020 王金平：親民黨未推薦就休息

（中央社記者張榮祥、郭建伸台南4日電）前立法院長王金平今天在台南市接受媒體訪問表示，參選到底的決心不變，若親民黨不願推薦，他就休息；既然他的意願已經表達，就讓親民黨去考量。

親民黨組織部主任張碩文受訪表示，王金平有豐富的立法協調經驗及深厚的地方基層實力，是親民黨的「友軍」；但關於親民黨總統推薦書，目前還沒有經決策委員會議討論，尚無法對於王金平發言回應。

張碩文日前曾說過2020的門票一定會用到，他表示，親民黨會在10月開決策委員會議，「自用」或「他用」尚無定論。

王金平今天參拜台南市中西區祀典武廟的行程未公開。他表示，台南一中數十名校友在祀典武廟附近集會，利用空檔上香祭拜，一定要向關聖帝君表達敬意。

王金平告訴中央社記者說，參選到底的決心沒有變，但親民黨是否推薦，順其自然，要尊重親民黨的評估；親民黨不願推薦，他就休息，代表上天未安排這條路讓他走。

王金平表示，已透過幕僚向親民黨主席宋楚瑜表達意願，就看親民黨如何決定，是否推薦他，或留作「自用」、「他用」，讓親民黨去考量，但他既已表達意願，就未和親民黨溝通連絡；大家不必急，這一局會慢慢明朗化。

至於是否和台北市長柯文哲、前鴻海集團董事長郭台銘有合作的空間，王金平說，當然有合作的空間，本來就會合作，他一旦宣布參選，大家就會團結在一起。(編輯:孫承武)1081004