潑漆何韻詩多罪送辦 徐國勇：不是大砲打小鳥

（中央社記者范正祥台北4日電）香港歌手何韻詩日前遭統促黨人士潑漆，涉案者移送法辦。國民黨立委陳學聖今天質詢指出，比較過去案例，為什麼以多罪送辦；內政部長徐國勇答覆說，不是「大砲打小鳥」，而是根據證據法辦。

立法院院會進行施政報告質詢，陳學聖質詢時關切公權力處理最近幾件時事情形，包括何韻詩9月29日在台北參加「929台港大遊行：撐港反極權」活動，受訪時突遭胡志偉潑紅漆，以及中華統一促進黨10月1日在台北車站廣場舉辦「慶祝光輝十月」活動引發爭議。他強調，自己不是認同這些行為，但要提醒政府處理時，不要「大砲打小鳥」，也不要「犯了過去國民黨在白色恐怖時期的徵兆」。

陳學聖指出，2000年前總統李登輝卸任後被潑紅墨水，涉案者被依公然侮辱罪起訴。2014年當時大陸國台辦主任張志軍來台在高雄被潑漆，涉案者獲緩起訴。2018年發生慈湖靈寢遭潑漆，涉案者被依毀損罪和妨害公務罪起訴，最後是拘役。

他說，對比之下，何韻詩遭潑漆，涉案者為什麼是以違反組織犯罪防制條例、集會遊行法、強制罪、毀損罪、公然侮辱罪、恐嚇罪等項罪嫌送辦。

徐國勇答覆指出，陳學聖列舉的過去幾例都沒有組織性，但這次向何韻詩潑漆的統促黨人士曾經有過很多犯罪行為，是有組織性的犯罪，有暴力性，警政機關根據相關證據移送給檢察官，不是「大砲打小鳥」，的確有組織性、暴力性及集團性。

行政院長蘇貞昌也答覆說，正因為台灣社會民主開放，這種事情出現不少，所以立法院通過修改法律，法律後來已與當時不同，這次涉案者與以往案例不同。

此外，談及統促黨10月1日在台北車站廣場舉辦「慶祝光輝十月」活動引發爭議，蘇貞昌說，「不要讓人利用台灣的民主開放來破壞台灣的民主」。（編輯：林興盟）1081004