蔡營推直播節目搶攻選票 全國競總10月下旬成立

（中央社記者溫貴香台北5日電）2020蔡英文總統連任競選辦公室今天首次亮相，並首度由競選團隊主導自製直播節目「一起吃早餐」搶攻網路族群，說明執政成績、杜絕假新聞；全國競選總部最快10月下旬成立。

2020蔡英文總統連任競選辦公室三位發言人阮昭雄、廖泰翔、顏若芳今天首度合體推出網路直播節目「一起吃早餐」，阮昭雄說，除了三人首次合體外，也是競選辦公室第一次亮相、第一次由競選團隊主導並自製直播節目，以即時影音的方式與網友互動溝通，成為競選團隊對外發聲的自媒體平台。

他說，節目也將與「17直播」串連同步播出，擴大觀看受眾，衝高影片流量。

顏若芳表示，只要在臉書搜尋小英發言人就可看到所有節目的直播、競選團隊的資訊；競選歌曲「台灣隊長」第一次發布也是在臉書。

廖泰翔表示，「一起吃早餐」節目從下週10月7日開始，每逢週一、三、五，上午9時透過「2020小英發言人」Facebook粉專與YouTube頻道播出，由發言人群「三取二」輪值主持，也邀請各立委參選人到節目上介紹每個地方的特色早餐，與網友們共度早餐時光。

他表示，直播內容也包括3個單元，分別是「風場預報」，分享重要的時事資訊；「TRUE英未來」是分享小英政府執政3年來究竟做了哪些事及未來的國政方向；「正確發英」即時回應網友們熱門的社群議題，打擊謠言，即時回應網友的疑問。

此外，選戰倒數98天，阮昭雄表示，陸續會成立百工百業後援會、各地競總，總統參選人蔡英文都會到。

阮昭雄並說，全國競選總部成立的時間會落在10月下旬或者11月，全國競總地點與位於北平東路的競選辦公室同一棟一樓。

被詢及香港政府昨天頒佈禁止蒙面法，禁止人民以蒙面方式上街抗議，阮昭雄說，蔡總統的立場就是對於民主法治的堅持，也支持香港朋友一起支持民主自由，繼續支持香港的反送中運動。對於台灣集遊法也有類似禁止蒙面規定，阮昭雄表示，這部分由相關單位回應。

被詢及如何爭取年輕選票，阮昭雄說，未來總統會陸續推出更有感的政策，進一步說明三年執政有成的成績，爭取各族群的支持，希望年輕族群更積極站出來投票。（編輯：紀淑芳）1081005