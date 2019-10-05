王建民吳昇峰等百名台灣英雄 出席國慶日大遊行

（中央社記者溫貴香台北5日電）「2019台灣英雄大遊行」國慶日登場，世界12強棒球賽中華隊總教練洪一中、教練王建民、合庫王牌投手吳昇峰等都將參與，剛加入中華隊教練團的彭政閔也在邀請之列。

中華民國108國慶籌備委員會、中華文化總會等單位下午在總統府召開「勇敢自信 堅持就贏-2019台灣英雄大遊行宣傳記者會」，由總統府發言人張惇涵主持。

張惇涵說，今年選手征戰各地，為台灣帶回輝煌成績，為凝聚國人力量，為技能英雄喝采，也為棒球國手11月將投入世界12強棒球賽、2020東京奧運比賽加油，國慶日讓我們一起向台灣英雄致敬。

包括台灣史上首位奧運A標的游泳選手「海王子」王星皓、夜市球王之稱的職業網球選手曾俊欣、U18打敗美國的王牌先發投手余謙，以及唯一以業餘身分入選12強的投手吳昇峰都入列。

教育部體育署長高俊雄表示，世界12強棒球賽中華隊總教練洪一中、牛棚教練王建民，還有許多旅外優秀棒球選手也會參加遊行。

職棒兄弟象球星彭政閔日前引退，中華職棒秘書長馮勝賢表示，會邀請「恰恰」彭政閔參加遊行，有了教練洪一中、最好的牛棚教練王建民，再加上彭政閔，相信可以凝聚奪下奧運棒球比賽門票的士氣。

在國際技能競賽為台灣拿下史上第一面汽車噴漆金牌的楊婷喻也會參加遊行，她說，還在國外比賽的時候，已獲知回國可以參加國慶大遊行，但正式接到邀請心情很興奮也很驚訝，「本來沒有想過用這麼好的成績去遊行，可以參加就很興奮」。

有業餘王牌、最強銀行員封號的中華隊投手吳昇峰說，第一次參加英雄大遊行很開心，畢竟不是每個人都有機會可以參與，也不知道遊行活動到底有多特別，蠻期待這一天的到來，他呼籲，球迷加油不分彼此，一起為台灣加油努力。

被問10月將代表國家打亞錦賽、11月世界12強棒球賽有沒有信心，吳昇峰說，勇敢自信、堅持就贏。記者在花車上或投手丘上哪一個比較緊張，吳昇峰說，其實記者會面對這麼大陣仗的媒體比較緊張，講話都會結巴。

文化總會副秘書長李厚慶表示，國慶大會上的英雄與花車兩車隊一起行進，預計當天上午10時50分路過重慶南路觀禮台前，隨後在愛國西路整隊，還有北一女中與景美女中的兩個超過百人的樂旗隊加入，台北市警局的重機隊與憲兵快板連，帶著英雄隊伍一起向前進。

他說，預計11時40分從愛國西路小南門出發轉中華路、前進衡陽路、重慶南路、襄陽路，進入館前路重返英雄谷，接著用五月天與董事長樂團的歌曲炒熱氣氛。隊伍繼續行進在館前路轉忠孝西路再轉中山南路一直到自由廣場，遊行特別加入國軍楷模。

李厚慶說，2017年世界大學運動會的時候，文總規劃英雄大遊行，路線特別安排經過台北車站前面的館前路，因這條路全線單行道，道路兩旁安排民眾夾道歡迎，且規劃紙花施放，這些台灣英雄經過就會施放大量的紙花，因此稱為英雄谷，象徵歡迎英雄歸來的一個山谷，只要有英雄遊行這條路成為必經路線。（編輯：蘇龍麒）1081005