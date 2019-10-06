卓榮泰全國選區大巡走 民進黨進入聯合作戰階段

（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨主席卓榮泰今天赴新竹，展開「全國73選區大巡走」。他說，民進黨將進入聯合作戰階段，所有參選人必須互相拉抬，按計畫、按時程進行全面總攻；民進黨艱困選區的青年選將9日也將組成連線，互相拉抬輔選。

民進黨區域立委布局完成，卓榮泰今天展開「全國73選區大巡走」，他下午赴新竹市，為立委參選人鄭宏輝拉抬。

卓榮泰上午透過臉書指出，10月份開始的「全國73選區大巡走」，將進入到聯合作戰階段。沒有一個參選人是單兵作戰，沒有一個選區是獨立作業；每一縣市都是一個共同體，所有參選人必須互相拉抬、互相支援；各級黨公職、地方幹部在大戰區指揮官號令下按計畫、按時程進行全面總攻。

選戰邁入最後階段，卓榮泰強調「不能演練、不能休息、不能犯錯」，所有部隊提槍上陣，要走向第一線去感動人民、爭取信任。

民進黨輔選幹部指出，卓榮泰今天啟動第一場全國大巡走活動，目前規劃在11月中旬以前，把全國選區巡走一遍。

除了黨主席全國大巡走，民進黨也啟動多個輔選計畫。

民進黨秘書長羅文嘉說，9日將有幾個艱困徵召區、沒有現任職務、年輕的立委選將，組成連線，他們未來將提出共同訴求、共同的行程和活動。

民進黨內人士說，這幾位青年選將組成連線，主要是要發揮互相拉抬、互相輔選的作用。

另外，民進黨多個助選團也將陸續起跑，包括婦女助選團，會開著可愛的胖卡車，全台選區跑；民進黨也規劃，青年選戰特派員助選團，都由年輕人組成、年輕人自己創意、提案發想輔選方式與模式，到不同選區輔選；客家助選團也在籌畫當中。

羅文嘉說，傳統的中央助選團則在選戰最後2個月啟動，完成不分區提名後，展開輔選作業，目標是總統連任、國會過半。（編輯：林淑媛）1081006