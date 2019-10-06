立委選情優於總統 藍營估不分區安全名單14至15席

（中央社記者王承中台北6日電）國民黨4年前僅拿下11席不分區立委，明年的立委選舉，黨內評估受到民進黨推動年改等因素影響，軍公教投票意願極高，將帶動不分區選票成長，預估不分區立委安全名單14至15席。

黨內人士指出，現任不分區立委曾銘宗、雲林農田水利會長林文瑞、中常委姚江臨、台南市議員謝龍介，跟亞洲警察學會秘書長葉毓蘭，都是不分區名單的熱門人選。

國民黨在2016年立委選舉只拿下328萬張政黨票，獲得11席不分區立委席次，大輸民進黨的18席。明年的總統及立委選舉，國民黨總統參選人韓國瑜的民調雖然落後，但國民黨政黨支持度始終與民進黨呈現拉鋸狀況。黨內人士評估，目前國民黨政黨支持度約30%到35%，不分區立委的安全名單應可成長到14席至15席。

本屆國民黨的不分區立委，除張麗善、徐榛蔚去年已轉戰縣市首長外，柯志恩、黃昭順、吳志揚、林奕華都將投入區域立委選舉，而王育敏則因連任屆滿無法再度列入不分區。

黨內人士透露，目前不分區立委會續任的只有曾銘宗，而雲林農田水利會長林文瑞因禮讓前立委張嘉郡參選，也會放入不分區名單。

另外，負責黨中央與韓陣營聯繫的國民黨中常委姚江臨、台南市議員謝龍介，跟亞洲警察學會秘書長葉毓蘭也都是熱門人選。

也有黨務人士指出，目前不分區名單成為各派系私下角力的戰場，每天的名單都在變化，不過依照國民黨過去提名不分區的結構來看，不外乎就是農漁會水利會系統、僑選、軍系、各大老的人選，以及學者專家。

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德日前表示，預計10月中旬啟動不分區立委提名作業，將以功能性、代表性和均衡性作為提名標準，如此才對民眾有號召性。

至於國民黨主席吳郭義是否列入不分區立委名單，吳一直都沒把話說死，只表示還在思考，這個議題也引發黨內正反不同的聲浪。

國民黨台南立委參選人蔡育輝、蔡淑惠便持反對態度，認為應給有專業及論述能力的年輕一代更多機會，但也有挺吳中常委指出，吳敦義列不分區可營造黨主席親征的態勢，鞏固國民黨的選票。

國民黨中常委曾文培告訴中央社記者，他支持吳敦義列不分區，幫國民黨贏回立法院長。不分區的名單應該讓願意為黨辯護、為黨喉舌，且專業的人士加入的戰鬥型的不分區，同時不分區立委也應認養經營艱困選區，幫助國民黨開疆闢土，才能獲得選民認同。（編輯：羅曉荷）1081006