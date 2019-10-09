駐土耳其代表處國慶招待會 籲支持台灣參與國際

駐土耳其代表處8日舉辦中華民國108年國慶招待會，吸引300餘人參加。駐土耳其代表鄭泰祥（左4）帶領貴賓切下蛋糕，祝賀中華民國108年生日快樂。中央社記者何宏儒安卡拉攝 108年10月9日

（中央社記者何宏儒安卡拉8日專電）駐土耳其代表處8日在安卡拉舉辦中華民國108年國慶招待會。駐土耳其代表鄭泰祥強調，參與聯合國、國際民航組織、世界衛生大會、國際刑警組織，是台灣人民的基本權利。

活動在安卡拉巿中心的安卡拉大飯店（Grand Ankara Hotel）舉行，由國立哈杰太佩大學（Hacettepe University）兒童和青年民俗舞蹈團以大鼓、手鼓、框鼓帶來節奏感明快的演出揭開序幕，博得滿堂彩。

鄭泰祥致詞時指出，台灣雖小，但有堅強意志要與全球各國交往，並已成為全球華人社群的民主典範。他強調，參與聯合國、國際民航組織（ICAO）、世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL），是台灣人民的基本權利。

他表示，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）嘗言，「世界大於5」（5意指聯合國安全理事會5個常任理事國）。鄭泰祥說：「5國裡頭有一個國家一直不斷地在折磨自家維吾爾公民、扭曲香港民主、將台灣阻擋在國際社會之外。如果世上有正義公理，各位理應支持台灣堅定不移地對抗此一共產政權的迫害。」

土耳其國會議員尚菲帝（Huseyin Sanverdi）致詞時表示，過去5年來，台灣的政府與民間已對土耳其提供超過2000萬美元（約新台幣6.1億元）援助，除已在土耳其與敘利亞邊界的哈泰省（Hatay）雷伊漢勒（Reyhanli）援建難民學校，另一所職訓暨多元活動中心也正在當地興建中，「我要代表土耳其人民感謝台灣」。

中華民國政府援建的雷伊漢勒世界公民中心（Reyhanli Centre for World Citizens），由任教安卡拉畢爾肯特大學（Bilkent University）建築系的台灣學者裘振宇帶領其團隊規劃並執行。鄭泰祥特別於晚會中頒獎感謝這群年輕學生的付出。

土耳其各界共300餘人出席晚會，鄭泰祥帶領貴賓切下蛋糕，祝賀中華民國108年生日快樂。活動並安排為來賓現場寫書法，介紹中華文化，並邀請土耳其青年聲樂家厄茲德米爾（Mert Ozdemir）用中文演唱「月亮代表我的心」，還有學習華語的土耳其官員上台演唱獻藝，場面溫馨熱烈。（編輯：周永捷）1081009

任教畢爾肯特大學建築系的裘振宇（右4）帶領團隊執行台灣援建的雷伊漢勒世界公民中心計畫。駐土耳其代表鄭泰祥（左4）8日在國慶晚會中頒獎感謝團隊。中央社記者何宏儒安卡拉攝 108年10月9日

駐土耳其代表處8日舉辦中華民國108年國慶招待會。駐土耳其代表鄭泰祥（圖）強調，參與國際民航組織、世界衛生大會、國際刑警組織，是台灣人基本權利。中央社記者何宏儒安卡拉攝 108年10月9日

駐土耳其代表處8日舉辦中華民國108年國慶招待會。土耳其國會議員尚菲帝（圖）致詞時感謝台灣過去5年來對土耳其提供逾2000萬美元援助。中央社記者何宏儒安卡拉攝 108年10月9日

駐土耳其代表處8日舉辦中華民國108年國慶招待會，吸引300餘人參加。土耳其青年聲樂家厄茲德米爾（右）上台用中文獻唱「月亮代表我的心」。中央社記者何宏儒安卡拉攝 108年10月9日

駐土耳其代表處8日在安卡拉巿中心的Grand Ankara Hotel舉辦中華民國108年國慶招待會，土耳其各界共300餘人出席晚會。圖為舞台背景投影。中央社記者何宏儒安卡拉攝 108年10月9日

駐土耳其代表處8日舉辦中華民國108年國慶招待會。哈杰太佩大學兒童和青年民俗舞蹈團以大鼓、手鼓、框鼓帶來節奏感明快的演出揭開序幕，博得滿堂彩。中央社記者何宏儒安卡拉攝 108年10月9日