時代力量：對談大門敞開 約羅文嘉雙十連假喝咖啡

（中央社記者郭建伸台北9日電）時代力量秘書長吳佩芸今天表示，時力與民進黨的對談大門一直敞開，依然期待與民進黨秘書長羅文嘉會面，且雙十連假每天都空下來，就等著羅文嘉秘書長喝咖啡。

時代力量黨主席徐永明今天透過新聞稿表示，目前時代力量與民進黨兩黨主席對談已無限期停擺，因此時代力量現階段並無相挺民進黨人選的決議。對此，民進黨主席卓榮泰表示有些遺憾，但還是希望能持續進行；羅文嘉則稱兩黨整合不順利，但不到最後一刻都不放棄。

吳佩芸下午透過新聞稿表示，「兩黨主席對談已無限期停擺」是對現狀的無奈描述，徒說遺憾實在無益。

吳佩芸指出，兩黨相挺與否必須重新回歸到政策價值層面來談，甚至可以與羅文嘉會面立刻談，「雙十連假每天都空下來，就等羅文嘉秘書長喝咖啡」。

吳佩芸表示，時代力量與民進黨之間合作與否，不只要經由正式的黨對黨形式進行，台灣人民更在意兩黨能不能在法案、政策上建立共識，包括實價登錄2.0、囤房稅、反併吞滲透法、反紅媒、最低工資法等。

她表示，當青年被高房價、低工資壓得喘不過氣，人民公帑被政商貪汙擺布之際，兩黨互動的成果與目標必須對人民有利才有正當性。（編輯：紀淑芳）1081009