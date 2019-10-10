胡志明市國慶酒會慶雙十 500嘉賓與會

（中央社河內10日電）駐胡志明市辦事處今天晚間舉辦慶祝中華民國雙十國慶酒會，共有超過500位台商、僑胞及外賓出席慶賀中華民國108歲生日，並共同舉杯祝福國運昌隆。

駐胡志明市辦事處處長鍾文正致詞表示，台灣與越南互設代表機構已邁入第27年，27年來兩國政府與人民往來頻繁，在經濟貿易、教育、觀光、文化及醫療衛生等領域都有可觀的合作成果。

台灣是越南第5大貿易夥伴，越南是台灣在東南亞國家協會（ASEAN）的第3大貿易夥伴及第2大出口市場。越南也是台灣第2大投資地區，台商在越南外資中排名第4，創造超過150萬個工作機會，有助越南經濟發展。此外，約有1萬4000名越南學生在台灣進修，而近20餘年的聯姻關係締造超過10萬戶家庭的連結，更增進雙邊關係的緊密互動與文化融合。

鍾文正說，越南是台灣「新南向政策」的重要目標國，為了促進「以人為本」的雙邊交流，辦事處今年3月增設觀光組，專責觀光推廣業務。去年訪問台灣的越南旅客超過49萬人次，在新南向目標國中排名第2，訪問越南的台灣旅客接近72萬人次，是越南第4大外國旅客來源；在觀光組設立後，預期訪客人次會持續成長。

鍾文正特別稱許在越南及柬埔寨的台商，多年來出錢出力，在海外為台灣的民主與外交打拚，也不忘回饋腳下立足的土地，可說是最好的國民外交，把台灣帶向全世界。他期勉在場鄉親齊心協力，讓未來雙邊關係在現有的基礎上更加深化。

酒會當晚由胡志明市音樂學院弦樂團演奏四季紅、雨夜花、杯底不可飼金魚等台灣組曲揭開序幕，另穿插胡志明市台灣學校師生表演「台灣真善美」相聲、扯鈴及團體表演向前走、知足、特別的愛給特別的你等曲目，場面熱絡，賓主盡歡。（編輯：郭中翰）1081010