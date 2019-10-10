橫濱遊行慶雙十 謝長廷：台灣是我們的驕傲

日本橫濱僑界組成雙十國慶慶祝大會，今天重頭戲在中華街遊行。駐日代表謝長廷遊行前致詞說，國慶遊行的意義在於台灣實現了民主自由，「是我們的驕傲」。中央社記者楊明珠橫濱攝 108年10月10日

（中央社記者楊明珠橫濱10日專電）日本橫濱僑界今天慶祝雙十國慶，在中華街展開盛大遊行，吸引國際觀光客同歡，駐日代表謝長廷遊行前致詞說，台灣實現民主自由，人民幸福生活，「這是我們的驕傲」。

橫濱僑界組成慶祝國慶大會，由橫濱華僑總會會長張儀擔任委員長，往年國慶遊行都從中華學院出發，但今年因為中華學院正進行改建，遊行隊伍改從附近的山下町公園出發，出發前先舉行慶祝大會，由張儀帶領全體唱國歌。

慶祝大會活動包括中華學院學生表演民俗舞蹈、舞龍舞獅等，而重頭戲是有多種表演的遊行。謝長廷、副代表張仁久、橫濱辦事處處長張淑玲、僑務組長王東生、日本中華聯合總會長林月理等僑領走在遊行隊伍前方。

在遊行前的慶祝大會上，謝長廷上台致詞時表示，駐日代表處在日本全國有6個辦事處，他就任駐日代表以來，橫濱的國慶活動每年都參加，橫濱的意義特別大，感覺雙十國慶最高潮就是在橫濱，尤其是國慶遊行。

謝長廷說，他被問到「中華民國國慶有什麼好高興、值得慶祝的？」他的回答是，中華民國台灣目前雖然邦交只有15國，但是中華民國台灣的護照可以免簽證前往的國家約120國，且健康保險投保率高達99.8%。此外，有一項調查顯示，台灣與日本在亞洲都是擁有高度自由的國家，受到肯定。

謝長廷說：「台灣人的言論自由受到保障，台灣的總統由人民直接選舉選出，中華民國台灣雖是個小國家，但人民可以幸福生活，這是我們的驕傲。今天就是為了這個成就，孫中山先生創造的民主共和國，我們在台灣把它實現了，所以我們今天為此來遊行。」

張儀在致詞時表示，今年遊行的起點是山下町小公園，就他所了解，這個地點在100多年前是中華民國駐日領事館的所在地，這讓他感到歷史的奧妙以及中華民國與橫濱僑界相互牽連的好關係。

他說，10月10日是辛亥革命的日子，辛亥革命如果沒有國父孫中山先生的話，無法順利成功，而孫中山先生與橫濱有很深的淵源。當年孫中山先生要推動的思想，橫濱僑界一向支持與堅持，今後也不會改變。

張儀最後宣示對中華民國的忠誠，祝福中華民國國運昌隆、國泰民安。

遊行活動於下午將近2時出發，由舞龍舞獅陣頭在前引導，謝長廷率官員、僑胞走在前頭，吸引中華街商家、觀光客的目光，還有僑胞從自家營業的店面拿著小國旗衝出來向謝長廷祝賀。遊行途中，謝長廷也拿著麥克風高喊：「中華民國萬歲」、「自由民主萬歲」、「台日友好萬歲」。（編輯：林憬屏）1081010

日本橫濱僑界雙十國慶活動熱鬧，10日國慶遊行改由山下町公園（圖片地點）出發，此地在大約百年前是中華民國領事館所在地。中央社記者楊明珠橫濱攝 108年10月10日

日本橫濱慶祝雙十國慶遊行是當地秋天最熱鬧的活動，除了舞龍舞獅等多種表演，還有雙十國慶小姐登場。中央社記者楊明珠橫濱攝 108年10月10日

日本橫濱慶祝雙十國慶遊行是當地秋天最熱鬧的活動。中華學院學生10日參與遊行，表演平常努力練習的舞龍、舞獅、民俗舞蹈。中央社記者楊明珠橫濱攝 108年10月10日