反駁韓國瑜 蔡總統：安全感絕不會來自步步退讓

總統蔡英文（右4）11日下午前往內湖碧山巖開漳聖王廟參拜，與內政部長徐國勇（右3）、民進黨籍台北市立委參選人高嘉瑜（前左）等人一起向民眾拜票。中央社記者裴禛攝 108年10月11日

（中央社記者葉素萍台北11日電）國民黨總統參選人韓國瑜說，台灣人民不要亡國感，要安全感。總統蔡英文表示，安全或安全感來自團結、自信、勇敢面對挑戰，安全感絕對不會是來自於步步退讓或是對中國有不切實際、過度的期待。

蔡總統今天赴台北碧山巖開漳聖王廟參訪，會後受訪時對於韓國瑜批評她操弄亡國感，做出上述回答。

媒體詢問，韓國瑜陣營的政策白皮書批評當前兩岸關係像失控的列車。

蔡總統則說，國民黨判斷情勢還留在舊時代，現在整體區域與國際情勢已經很不一樣，中國對這個區域企圖心強烈，區域發展情勢愈來愈複雜，必須謹慎面對，不能過度樂觀。

蔡總統表示，她處理兩岸問題非常謹慎、不冒進、不挑釁，堅守國家立場與主權，也聯合區域友善、理念相同的國家跟朋友，一起守住台灣的主權與台灣人的尊嚴。

她強調，國民黨必須理解到，現在的情勢，「不是我們的挑釁，而是中國的步步進逼，才是問題所在」，國民黨不知道現在是台灣人必須團結的時候，只有團結才能有力量面對種種來自中國的壓力；國民黨到現在還不敢批評中國，只是對內開砲，這無助團結、也無助面對中國和處理兩岸問題。

前總統馬英九指國慶大會的觀禮證上既沒有中華民國，更沒有國旗。對此，蔡總統指出，馬前總統真的不要吹毛求疵，昨天整個會場國旗到處都有，「他一定要去找一個東西來說話嗎？」

蔡總統並提到，她對內對外都有說中華民國台灣，中華民國台灣現在應該是社會最大的共識，台灣現在要的是共識、要的是團結，這樣才有力量面對外部種種挑戰。

另外，美國眾議院議長裴洛西代表美國國會，特別發賀電給總統蔡英文慶祝國慶，期望美台繼續合作，加深雙邊友好聯繫。

蔡總統說，感謝裴洛西的祝賀，就像她昨天在國慶所講，會持續與理念相同的友邦國家，一起努力維持區域和平穩定。

對於有香港民眾自發拿中華民國國旗，慶祝國慶，蔡總統說，香港民眾追求的是自由民主，中華民國台灣確實是一個很重要的自由民主標竿。（編輯：楊玫寧）1081011