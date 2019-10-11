邀約羅文嘉喝咖啡 時代力量吳佩芸：靜候佳音

（中央社記者郭建伸台北11日電）時代力量秘書長吳佩芸前天邀約民進黨秘書長羅文嘉喝咖啡，她今天受訪時表示，目前仍靜候佳音，希望真的能促成黨與黨會面，「不管是連假還是連假之後，這杯咖啡都是熱的」。

吳佩芸9日透過新聞稿表示，時代力量與民進黨的對談大門一直敞開，依然期待與民進黨秘書長羅文嘉會面，且雙十連假每天都空下來，就等著羅文嘉喝咖啡。

民進黨主席卓榮泰與時代力量黨主席徐永明在國慶典禮上比鄰而坐，而卓榮泰今天受訪有提到兩黨秘書長可能會在假日期間約時間碰面對談。

吳佩芸說，她很高興聽到有這樣的機會，她相當敬重羅文嘉，希望有機會能進一步交流；雖然目前還處於「靜候佳音」，但不管是連假或連假之後，這杯咖啡都是熱的。

記者詢問是等待民進黨邀請，還是會主動遞橄欖枝，吳佩芸說，他們會不斷發出邀請，時代力量的大門也一直敞開。

記者追問是否可能透過民進黨副秘書長林飛帆邀請羅文嘉，吳佩芸先是笑了一下，但連忙說「沒有沒有」，但隨後補充，希望先跟羅文嘉對談，若羅文嘉有其他考量，他們會再視情況而定。

由於時代力量決策委員會將於15日討論台北市第2選區（士林、大同區）、新北市第3選區（三重區）立委提名，外界揣測若真的通過提名，可能反而成為阻礙對談的絆腳石。

對此，吳佩芸說，立委提名這件事情仍在程序中，她相信這不會阻礙兩黨對話，是否通過提名還待決策委員討論。（編輯：林興盟）1081011