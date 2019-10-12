卓榮泰指報復性提名不可取 柯文哲：被害妄想

民主進步黨主席卓榮泰（右）指出，如果有政黨採取報復性提名，是不可取。台灣民眾黨主席柯文哲（左）回應，稱卓榮泰是「被害妄想」。（中央社檔案照片）

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣12日電）民主進步黨主席卓榮泰昨天指出，如果有政黨採取報復性提名，是不可取。對此，台灣民眾黨主席柯文哲今天回應，稱卓榮泰是「被害妄想」。

柯文哲上午前往宜蘭縣，陪同退出國民黨參選立法委員的議員黃定和到羅東鎮開元市場掃街拜票，隨後再到羅東鎮慶安宮和宜蘭市西關廟參拜，接著轉往新月廣場出席農產品特銷會。

卓榮泰昨天被問到是否有評估還有其他「第三勢力」總統和立法委員人選產生時表示，如果有政黨是採取報復性提名，是不可取的，民主就是要朝正常、多元發展，如果（報復性提名）讓理念相同政黨的參選人得到不好的結果，最後須承擔較大責任。

對此，柯文哲上午接受媒體聯訪回應：「雖然我是外科（醫師）不好意思給他精神科的診斷，那是被害妄想，就是這樣」。

記者詢問，民進黨現在的策略是7分打韓（中國國民黨總統參選人韓國瑜）3分打柯（柯文哲）。柯文哲說，應該倒過來吧，如果民進黨覺得總統大選穩贏就會倒過來。民進黨打台北市學校自動販賣機，這不是前行政院長賴清德的政策嗎，奇怪，賴清德才剛下台，他講的那些政策，「你們都開始翻臉不認帳」。

至於前立法委員林濁水在臉書（Facebook）發文指柯文哲痛恨總統府秘書長陳菊到毫無理性，原來就是「第一名症侯群」作祟。

柯文哲表示，林濁水是新竹中學的學長，「學長辛苦了」。其實他們想太多，自己只是不希望台灣財政紀律很爛的負債文化，從高雄蔓延到全台灣，「這個我非常有意見」。

柯文哲說，行政院長蘇貞昌提出要取消印花稅，「我也沒有意見」，但台北市少了49億稅收要怎麼處理，不能選舉到了大撒幣也不負責任，「你（蘇貞昌）不能不講，然後你請客，我付錢」，是非對錯還是有一定的標準，自己非常討厭債留子孫的文化，從高雄蔓延到全台灣。（編輯：張銘坤）1081012