傳游錫堃爭取立法院長 卓榮泰：沒有想法

（中央社記者游凱翔台北13日電）民進黨主席卓榮泰今天赴北投陪同立委參選人吳思瑤掃街。傳前行政院長游習堃將爭取立法院長龍頭寶座，卓榮泰對此表示，目前他還未看見推薦人選的資料，對此他沒有任何想法。

2020立委選舉競爭激烈，即便是雙十連假，各參選人仍馬不停蹄走訪基層、尋求支持。卓榮泰上午則趕場北投、士林、中山等區，替同黨立委參選人吳思瑤、何志偉、吳怡農站台掃街，下午將在參與獨派大老史明的告別遊行後，再前往永康街與謝佩芬掃街拜票。

在北投區的部分，卓榮泰上午8時許前往北投市場拜票，並與吳思瑤向前來買菜的長者「奉茶」；特別的是，前民進黨新北市議員李婉鈺投入立委選舉後，也同時出現在北投市場，當吳思瑤接受媒體聯訪時，李婉鈺團隊則路過並高呼選舉口號，較勁意味相當濃厚。吳思瑤受訪說，自己最大的優勢就是紮實地方服務跟問政，他在士北已15年，對此泰然處之、做好問政。

吳思瑤表示，因為卓榮泰過去也曾經在士林北投地區服務，對卓榮泰有很深的敬意，因此都稱卓榮泰為「大師兄」；而她在士林北投地區也服務多年，「我從美少女服務到變美魔女，從思瑤妹妹服務到變思瑤姊姊，從台北市議員一直到立法委員」，感謝政治前輩，也謝謝地方民眾支持，這次選戰雖然艱困，但她會保持正能量。

吳思瑤說，她這次的競選口號為「正能量，好立委」，上午出動她的秘密武器「gogobar」，上頭裝滿了紅茶，目的是奉茶給地方民眾，gogobar迄今已出動123次，共給了民眾超過3萬1000杯的紅茶。

卓榮泰表示，很高興又來到熟悉的地方，吳思瑤推動在地文化、文化創生等不遺餘力，希望這次選戰能像過去一樣獲得支持，留在國會內替民主盡一份力量。

卓榮泰在會後也接受媒體聯訪，媒體問及，據傳不分區立委名單將前行政院長游錫堃列入，並搶攻立法院長龍頭。卓榮泰對此表示，不分區提名委員會將在16日的中執會上通過，所有的推薦人選、討論人選及排序都會在提名委員會上討論，現在有很多推薦的人，但資料他一張都沒看過，原因是在於希望讓所有委員同時了解內容，對此他也沒有任何想法。

媒體詢問，台北市長柯文哲昨天稱保護台灣的口號都是假的。卓榮泰回應，今天的重點是陪吳思瑤掃街，至於那些惡意、不知所云的攻擊，「笑一笑就好」。

媒體詢問，據傳民進黨部跟競選辦公室針對要不要打柯（攻擊柯文哲）有不同意見。卓榮泰說，對方不會了解民進黨的策略，但有人就是用投機的心理，替自己求生存，而民進黨的戰略非常清楚，但戰術是靈活的，就是先從73個選區全國總動員走一遍，藉此了解各地方的強弱。（編輯：蘇志宗）1081013