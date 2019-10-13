拚立委過半 民進黨要靠小英旋風捲起裙尾效應

（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨2020大選目標「總統連任、立委過半」，總統蔡英文選情穩定，但總統與立委支持度仍存在落差。民進黨立委郭正亮認為，這次要靠小英旋風，讓五五波的立委選區能獲勝，蔡總統的「裙尾效應」是民進黨能否過半的關鍵。

蔡總統競選連任辦公室發言人阮昭雄說，競總陸續規劃許多活動，除了成立各後援會，接下來是地方競總與立委參選人的聯合競選總部，蔡總統會到各選區拉抬立委參選人。

阮昭雄說，蔡總統現在出席活動，除了闡述國政3年有成、執政有感之外，也會訴求「總統要連任、國會要過半」，除了為個別立委參選人拉票，蔡總統也會請支持者要把政黨票投給民進黨。

郭正亮指出，蔡總統的支持度高於民進黨，這可以理解，因為有一些淺藍、中間選民、或者沒有推總統參選人的政黨支持者，在總統票都可能支持蔡總統，但區域立委與政黨票就不一定。

郭正亮說，總統可以為立委加分，政治學上叫「裙尾效應」，蔡總統的裙尾效應是民進黨國會能否過半的關鍵，如果效應發揮到最大，可能幫民進黨增加5席左右。

郭正亮表示，歷次的選舉，黨中央都會緊盯各區立委民調，稍微落後1%、2%到5%的立委選區，會優先搶救，這些「只差一點點的選區」，以新北、桃園、台中最多，蔡總統最後關鍵時刻，會加強輔選；他說，這次要靠「小英旋風」讓五五波的立委選區能夠勝利。

民進黨立委羅致政認為，國民黨會喊出制衡民進黨，民進黨則訴求，國會如果不過半，總統只做一半，政策不好推，就看哪一邊的訴求，比較能讓民眾接受。

蔡總統幕僚則說，蔡政府團隊會努力告訴選民，完全執政是很重要的，包括轉型正義、追黨產、年金改革、稅改等，如果沒有在立法院有多數席次，很難推動改革；像上次民進黨執政，當時朝小野大，國民黨對許多興利措施，消極抵制。

民進黨輔選幹部說，1996年的李登輝支持度就是高於國民黨，2000年的陳水扁支持度高於民進黨，2008年馬英九也是，台灣歷次的選舉經驗來看，能勝出的總統參選人支持度都高過所屬政黨。

民進黨輔選幹部指出，現在努力的方向是找出有效的作為，讓蔡總統的支持度轉移到立委身上，到最後，還要強力拉抬政黨票；這從接下來不分區名單舖排、副手人選，以及最後衝剌階段，一波波政黨廣告訴求，從總統參選人到行政團隊，都會強力拉抬政黨票。（編輯：楊凱翔）1081013