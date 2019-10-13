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首頁 / 政治

黃國昌是否進立委不分區 徐永明：一定的

最新更新：2019/10/13 12:00

（中央社記者葉臻新北13日電）時代力量黨主席徐永明今天接受媒體聯訪時，被問及立委黃國昌是否會進不分區，他表示，進不分區是一定的，至於排序，「黨主席絕對不會是第一個」。

時代力量在新北市立委第12選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）推出的立法委員參選人賴嘉倫今天成立競選總部。

徐永明上午出席賴嘉倫競總成立茶會時接受媒體聯訪，媒體詢問徐永明，黃國昌是否會進不分區，徐永明表示，進不分區是一定的，希望他能來承擔、擴張政黨票，黨內會討論要如何讓政黨票極大化，他也強調，不分區立委黨主席絕對不會排第一個。

中央社記者詢問黃國昌，不分區立委部分是否和黨中央已經做好協調，黃國昌僅表示，黨中央會有安排。

媒體詢問徐永明，選戰是否以團體戰方式進行，徐永明表示，時代力量黨小但方向清楚，15日的決策會議，對於是否在三重、大同、士林推參選人會有新的決定，宜蘭部分也在做民調。

至於政黨票部分是否擔心民眾黨瓜分，又要怎麼衝高？徐永明表示，有信心未來政黨票會過門檻，「現在看要怎麼往上衝」，未來不分區名單會非常亮眼，將更多黃國昌推進立法院。

媒體詢問，民主進步黨主席卓榮泰昨天才到汐止陪民進黨立委參選人賴品妤掃街，徐永明與卓榮泰一前一後到汐止，是否有較勁意味？

徐永明表示，希望各黨候選人把政策拿出來，「不要只是賣芒果乾，講草包、菜包」，人民關心的是政策牛肉，這次選舉時代力量主軸從政策出發，主打囤房稅、居住正義，今天的茶會，其他區的候選人也來為賴嘉倫加油。

媒體詢問賴嘉倫，是否會擔心知名度不及賴品妤，賴嘉倫表示自己並不擔心，也沒有壓力。（編輯：張銘坤）1081013

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