是否排入不分區立委 吳敦義：還沒決定

國民黨主席吳敦義（前左）12日參觀2019南投世界茶業博覽會，有媒體問及他本人是否會排入不分區立法委員名單，吳敦義表示，有很多人建議，他會考慮，現在還沒決定。前右為南投縣長林明溱。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年10月12日

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）中國國民黨主席吳敦義今天參觀南投世界茶業博覽會，媒體提問，他是否會排入不分區立法委員名單，吳敦義回應，有很多人建議，他會考慮，現在還沒有決定。

吳敦義下午由妻子蔡令怡、南投縣長林明溱等人陪同參觀南投世界茶業博覽會，並到國際茶席館品嚐好茶，接著再走到中興大操場參加千人茶會開幕，與來自各地3000多人享受草地品茗樂趣；吳敦義沿路參觀攤位，受民眾熱烈歡迎，可說在故鄉南投展現高人氣。

吳敦義不僅停留約1個小時參加南投世界茶業博覽會，事前受訪時也話匣子大開，難得停下腳步約9分鐘回應，除大力推薦南投茶博會，也呼籲選民支持國民黨總統參選人韓國瑜、細數國民黨過去執政成果，更批評總統蔡英文在兩岸關係、國際邦交等施政現況，並呼籲民眾明年「讓一個政績不好的，應該趕快下架」。

中央社記者提問吳敦義，會將自己放在不分區立委名單前段或後段排序來衝刺選情嗎？吳敦義說，這個他會考慮，他沒有決定，有很多人建議，他會考慮，但現在還沒有決定。記者再追問，現在還沒排入嗎？吳敦義再次強調，現在還沒有決定。

泛藍民間團體松濤社10日在國父紀念館舉辦國慶大會，前總統馬英九、吳敦義、韓國瑜妻子李佳芬出席，但李佳芬比預定時間晚到約1小時，對此，吳敦義回應受訪說，這有時候難免，因為路上可能會發生塞車之類情況，不一定及時趕到，但沒什麼不好，反正大家都知道，韓國瑜是國民黨唯一總統參選人。

林明溱出席千人茶會受訪說，南投茶博會邁入第10年，活動開跑3天已吸引逾20萬人次，總銷售金額突破新台幣3000萬元，為茶農帶來很好收入，今年活動日期更久，相信遊客人次及銷售額能再創高峰。（編輯：林沂鋒）1081012