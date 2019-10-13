郭台銘提國政建言 呼籲選對人台灣才會起飛

（中央社台北13日電）鴻海創辦人郭台銘今天表示，2020立委選舉，他支持志同道合的立委參選人進入國會，一同推行福國利民的政策，他呼籲，選擇比努力重要，選對人，台灣才會起飛，中道力量才是台灣的未來。

郭台銘晚間在臉書提出台灣轉型的解方與國政建言表示，中美貿易戰最新進展是歷經13輪談判後，代表中國大陸的副總理劉鶴與美國總統川普達成第一階段的初步協議，接下來還需要歷經書面化確認過程。這釋放出什麼訊息、台灣是否能鬆一口氣。

郭台銘認為，台灣應該繼續保持警醒、密切觀察。因為貿易談判是以年計算，考慮談判過程的動盪性與其他干擾因素，現在就斷定兩國之間貿易戰停火還過早。

他說，今天看到中美貿易戰的表象，其實背後是「科技戰」的角力。未來世界的科技發展架構，將不再有G20，只有G2，就是中國大陸與美國的競爭，兩者各自訂出一套標準，未來的世界可能將是One world、Two systems。

郭台銘表示，台灣正面臨前所未有的策略轉折點，科技產業轉型與升級的壓力更大，但也是台灣邁向數位大國的轉型契機，關鍵在下一代。所以，他提出的策略解方就是「智慧科技島」。

他說，「智慧」是願景與策略；「科技」是5G/8K、半導體、供應鏈與國際競合；「島」是寶島台灣，要把整個台灣作為實驗場域、實踐差異化方案，連結庶民經濟成為一個科技化的發展平台。

郭台銘提出「政治要為經濟服務」、「政府應該成就下一個世代，而非下一場選舉」國政建言指出，政府應該切記，政治不是為政黨或個人、派系的私利服務，而應該為民生、經濟服務。政治人物可以對國家建設開一堆空頭支票，但是錢從哪裡來，台灣市場小，必須靠外銷撐起，持續開拓國際市場、創新科技，才能維持台灣的全球競爭力。

他說，教育要有願景，而非被意識形態綁架。應該培養年輕人成為世界級的人才。投資年輕人就是投資國家的未來。年輕人有希望，國家的未來才有希望。

郭台銘說，他先前推出0到6歲國家養政見，他曾承諾的政見，一定會持續推行。因此，2020立委選舉，他支持志同道合的立委參選人進入國會，一同推行福國利民的政策。（編輯：黃國倫）1081013