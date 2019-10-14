陳副總統訪教廷4天豐收 從羅馬搭機返國

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡14日專電）副總統陳建仁夫婦上午結束4天聖德專案訪問教廷行程，11時30分從羅馬達文西機場搭乘中華航空班機返國。陳副總統此行目的是參加昨天英國紐曼樞機主教等5人的封聖典禮。

陳副總統夫婦今天上午在禮遇通關安排下，由外交部政務次長謝武樵、駐教廷大使李世明、駐義代表李新穎陪同進入機場國賓室候機。

陳副總統夫婦都是虔誠的天主教徒，此次是陳副總統第三度代表中華民國出席教廷的封聖典禮。第一次是2016年出席德雷莎修女封聖典禮，第二次是去年先教宗保祿六世等7人的封聖典禮，他受訪時形容每次參加都有「滿滿感動」。

陳副總統昨天在封聖典禮前獲得教宗單獨接見，他向教宗轉達總統蔡英文的問候，並再度當面邀請教宗來台灣訪問。教宗規劃最近一次的亞洲行，是11月19日到26日訪問日本、泰國。

昨天的封聖典禮共有7位正副元首、部長級代表出席，包括英國威爾斯親王（查爾斯王子）、巴西副總統莫勞（Hamilton Mourão）、愛爾蘭教育與技能部長麥克修（Joe McHugh）、義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）、印度外交國務院院長穆拉利達哈蘭（Vellamvelly Muraleedharan）、瑞士聯邦委員凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）。

陳副總統在典禮中與數位出席政要簡短互動，傳達中華民國願與全世界民主國家共同促進宗教自由與和平的友好訊息。

陳副總統12日前往苗栗聖母之家的發源地洛雷托（Loreto）朝聖，並參訪明末傳教士利瑪竇（1552-1610年）的出生地馬切拉塔（Macerata），討論該教區利瑪竇研究中心與中華民國國家圖書館的合作契機。（編輯：郭中翰）1081014