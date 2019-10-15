綠控要校長對總統論文表態是勒索 藍：就事論事

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北15日電）國民黨立委陳學聖昨天在立法院審查國立大學預算時，要求校長就總統論文表態；民進黨立法院黨團今天說，這是政治勒索，也把政治髒水潑到學術領域，羞辱大學校長的學術尊嚴。

陳學聖隨後也召開記者會表示，從政多年如果有用預算去威脅政府官員，「我立委可以不做」，他對自己的清譽非常重視，這件事從頭到尾沒有預算勒索，過去、現在、未來都沒有，就是就事論事。

陳學聖昨天在立法院教育及文化委員會上，詢問在場48名國立大學校長「是否相信蔡英文的博士論文為真？」民進黨立法院黨團今天召開記者會，並播放陳學聖昨天的質詢畫面，出現陳學聖向政大校長郭明正提到，「我一定特別審政大的預算，審校長你的預算」等內容。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋指出，陳學聖不是第一次在該委員會提蔡總統的論文問題，上次他要求要看蔡英文當初升等的學經歷文件，教育部已安排10月16號要去政大看，但陳學聖昨天卻又表示沒有要去，「政大都等你去，你為什麼不去。」

李俊俋表示，陳學聖藉由審查預算，實際上在做政治勒索，跟他意見一樣就加預算，意見不一樣就嚴格審查，請陳學聖說清楚議事規則有哪一條規定立委有這樣的權限，「如果利用審查預算來做政治勒索，這是盡職的國會議員嗎？」

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲認為，陳學聖完全拋棄專業審查，大做政治操作，她心裡感到很沈重，因為蔡總統的論文跟學歷，早就是千真萬確的事實，也有相關鐵證可以證明。

管碧玲質疑，陳學聖以言論免責權的外衣，助長國民黨總統參選人韓國瑜的選情，讓人沒辦法接受，而陳學聖明天不敢去政大，就是因為事實就在那裡，「請你明天去，不去你就是狡猾、政治操作、惡質傳播假消息。」

對此，陳學聖召開記者會時說，身為立法院教育及文化委員會最資深的立委，當然有這責任要去了解總統的清譽，為什麼會受到外界那麼多的質疑，這是他應該去追查的職掌；教育部與政大是他監督單位，手上保留著蔡總統在擔任教授時的證件與論文影本，在調閱公文書上，他本來就有這職權，所以沒有濫用職權，更不用講有勒索。

陳學聖也說，這件事與總統大選無關，民進黨團開記者會都要把韓國瑜選總統這件事牽扯進來，他保證這件事與韓國瑜無關，若是要升格為總統大選，是心中有心虛，這件事很單純，請直球對決，把所有原始資料拿出來，讓真相大白、讓社會公評。（編輯：蘇龍麒）1081015