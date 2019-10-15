時代力量決策會 暫緩提名陳志明林鈺傑

（中央社記者郭建伸台北15日電）時代力量提名小組上週通過台北市第二選區（士林、大同區）、新北市第三選區（三重區）立委提名案，外界原以為今天決策委員會將通過。不過時代力量今天指出，將先暫緩這兩區立委提名。

據了解，決策會議中，經表決後未通過提名案，投下反對票的決策委員認為，距離選舉時間所剩不多，候選人的準備時間太少，恐怕勝算不高。

時代力量秘書長吳佩芸在決策委員會會後記者會上表示，黨內將先凝聚內部共識為優先考量，之後再進一步討論，今天先暫緩處理這兩個選區提名。

媒體詢問，決策委員中是否有人反對兩位擬參選人。吳佩芸說，主要是這兩個選區的選民結構及選戰倒數80天的考量，決策委員希望能更細部歸納考量，因此先暫緩提名；黨之後會視選舉進度，再公布是否有其他立委人選。

媒體追問，暫緩是指不提名還是先不處理這兩位人選？吳佩芸說，是先不處理。

吳佩芸也說，若有時代力量在立委選區有提名人選，希望時代力量黨公職先支持本黨候選人，若要跨黨跨區站台輔選，希望他黨候選人能具體承諾落實反紅媒、反併吞滲透法、實價登錄2.0、囤房稅及最低工資法等5大法案，時代力量才有支持基礎，未來決策會將再與議員討論具體行為準則。（編輯：蘇龍麒）1081015