外配親屬來探親 外交部：已簡化文件無親等限制

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）立委今天呼籲外交部比照陸配，放寬外籍配偶親屬來台探親的資格限制。外交部表示，除少數簽證高風險國家人士外，已針對外籍配偶親屬以探親事由申請的簽證案，提供簡化應備文件且無親等限制。

國民黨立法院黨團副書記長林麗蟬表示，內政部將陸籍配偶家屬來台探親的資格，放寬至三等親，陸、外配權益應一致，呼籲外交部與領事事務局應將外配的探親資格，比照陸配。

對此，外交部發言人歐江安晚間表示，為便利外籍配偶親屬來台探親，除少數簽證高風險國家人士外，外交部及駐外館處已針對外籍配偶親屬以探親事由申請的簽證案，提供簡化應備文件且無親等限制，並針對具有人道考量的個案核予最長可停留至180天的停留簽證。

同時，她說，外交部針對非特定國家的外籍人士以觀光、探親、一般社會性訪問等事由申請簽證來台，也未限定其身分須為外籍配偶的親屬，一般人士均得以免簽證或申請簽證的方式來台。

歐江安指出，外交部配合政府推動新南向政策，自民國105年起陸續放寬東南亞人民的簽證待遇，包含試辦免簽證、「觀宏專案」團體旅遊電子簽證及「東南亞人民來台先行上網查核」（有條件式免簽證）等。

她說，整體而言，外籍配偶親屬來台的管道多元、管道暢通且便利；外交部將持續檢視現有的簽證便利措施，並研議提升外籍配偶親屬來台探親便利度的可行性。（編輯：黃國倫）1081015