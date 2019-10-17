歐洲議員成立跨國平台挺台灣 外交部：強化合作

外交部次長謝武樵16日應邀在布魯塞爾「福爾摩沙俱樂部」成立酒會上致詞，感謝歐洲議會加上德國、法國及英國等4大友台小組挺台。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 108年10月17日

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）歐洲議會友台小組及德國、法國、英國國會友台小組共同倡議成立跨國議會平台「福爾摩沙俱樂部」，外交部對理念相近國家擴大對台灣的支持表達感謝，將有助促進投資與貿易，強化雙邊合作。

中國近年加大對台灣打壓，對兩岸與區域和平威脅日益升高之際，歐洲議會加上德國、法國及英國國會等4大議會友台小組共同倡議，成立一個跨國友台小組交流平台以整合及凝聚各方力量。「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）16日在歐洲議會舉行成立酒會，外交部政務次長謝武樵代表部長吳釗燮應邀出席。

外交部今天發布新聞稿表示，歐洲跨國國會議員希望藉此平台整合各方力量，協助台灣有意義參與國際組織及推動其他共同關切議題，進一步深化台歐盟及台灣與德、英、法的實質友好合作。

外交部指出，台灣與歐盟，以及歐盟的會員國共享自由、民主、人權、法治等普世價值；外交部相信，跨國議會平台將成為國際友台的重要核心力量，未來可進一步促進彼此的投資與貿易，深化互惠交流，強化雙邊合作關係。外交部也呼籲全球理念相近國家繼續與台灣同行，建立更堅實的夥伴互助關係。

酒會出席者包括歐洲議會、德國國會、法國國民議會及法國參議會等4位友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）、魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）、賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）、李察（Alain Richard）。英國則由國會友台小組榮譽主席史蒂爾勳爵（Lord Steel of Aikwood）、英國國會友台小組副主席魯卡斯（Ian Lucas）等人。（編輯：蘇志宗）1081017