陳學聖盼調查總統論文 中研院：非調查機關

（中央社記者吳欣紜台北17日電）總統蔡英文的博士論文真偽引起各界討論，國民黨立委陳學聖今天詢問中研院院長廖俊智是否願意籌組真相調查委員會調查，廖俊智回應，中研院是研究機關，並非調查機關。

立法院教育及文化委員會今天邀請中央研究院院長廖俊智列席報告業務概況並備質詢以及審查109年度中央政府總預算案有關中央研究院單位預算案，審查109年度中央政府總預算案有關中央研究院科學研究基金附屬單位預算案。

陳學聖14日已在立法院教育及文化委員會上，詢問在場的48名國立大學校長「是否相信蔡英文的博士論文為真？」，要求國立大學校長就總統論文真偽表態，今天質詢又提到蔡總統論文一事。

陳學聖表示，台灣大學教授邱榮舉告訴他，看完蔡總統論文，邱榮舉只相信蔡總統寫過論文草稿，且論文只是草稿並非定稿。

陳學聖指出，他對總統論文真假抱持超然立場，中研院隸屬總統府，且是全國最高的學術研究機構，院長就是總統身邊最重要的策士；陳學聖詢問廖俊智，是否願意籌組真相調查委員會，並擔任召集人，讓是非能黑白分明、不要讓大家猜來猜去。

廖俊智則回應，中研院是全國最高的學術「研究」機關，並非學術「調查」最高機關，做學術研究，「我們很在行也很願意努力」；但做調查，中研院非專家，應該請更高明的專家來解答。

陳學聖則說，不需要馬上做選擇，希望廖俊智回去思考，一週後再給答案。（編輯：屈享平）1081017