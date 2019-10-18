柯文哲自焚說 卓榮泰：想權力想到頭腦都花了

民進黨主席卓榮泰（前右3）18日為黨籍立委鄭寶清（前右2）輔選，肯定鄭寶清從在台鹽時期到現在國會的表現，而且對於照顧選民與爭取預算的努力，相信很多人都看在眼中。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年10月18日

（中央社記者邱俊欽、陳怡璇桃園18日電）台北市長柯文哲自焚說引發爭議，民主進步黨主席卓榮泰今天說：「做一個醫生又是市長，可以說這樣的話嗎？」這就是想權力想到頭腦都花了。

柯文哲稍早受訪談及昨天晚間在「打臉名嘴」活動的發言，如「社會邊緣人」、「自殺拜託去河濱公園，不要在公寓裡面自焚」與「自殺拜託吃安眠藥」等時表示，他只是在說明有些自殺方式會造成社會不安，如台北有好幾起火災是有人自焚，反而造成社會安全問題。

卓泰榮下午前往桃園市為尋求連任的民進黨籍桃園第4選舉區（桃園區）立法委員鄭寶清與選民搏感情時說，市長有3種，除桃園市長鄭文燦獲市民一致肯定，「像台北那個」當醫師，又是地方首長，應叫民眾尊重、愛護生命。

他說，「還有高雄那個」說國家領導人沒做好要一頭撞死，「如果要用這個標準，他不知道要死幾次了，每次評比都最後一名」；這種不談政策，只會在網路成就個人聲量的人不會得到人民支持。

卓榮泰肯定鄭寶清從台鹽實業股份有限公司董事長時期到現在國會的表現，非常不容易，且照顧選民與努力爭取預算，相信很多人看在眼裡。

卓榮泰向支持者喊話，希望票投總統蔡英文與民進黨籍立委，唯有國會過半，蔡總統才可推動未來許多改革，而「票投國民黨，台灣變香港」，希望支持者努力拉票、全力支持。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」。（編輯：李明宗）1081018