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蘇震清向卓榮泰致歉 主動請求廉政會調查

最新更新：2019/10/18 20:07

（中央社記者陳俊華台北18日電）民進黨立委蘇震清今天表示，民進黨主席卓榮泰誤解他是在威脅黨中央，願表達歉意。蘇震清說，對自己的清白有信心，對於特定人士抹黑，願以更高標準面對黨內質疑，主動請求廉政會立案調查。

卓榮泰是否承諾將蘇震清列不分區立委名單，引發爭議。卓榮泰今天陪同民進黨立委呂孫綾到新北市淡水區的傳統市場徒步掃街拜票，受訪時表示，昨天聽到蘇震清不智的話，現在他選擇隱忍，但不要繼續威脅黨中央，這是不理智行為。

蘇震清晚間在臉書發文表示，卓榮泰認為他威脅黨中央，「對於主席的誤解，我願向主席表達歉意」，政治人物的聲譽清白，就如同他的生命，近一年來他不斷遭受特定人的抹黑，請卓榮泰理解政治人物奮力維持清譽的情緒。

他說，也要向卓榮泰報告，對自己的清白有信心，絕對經得起司法檢驗，但他需要的是一個公平公正程序。

蘇震清說，昨天他只是還原當時卓榮泰3次的親口承諾，及府院黨因應高屏選區席次縮減，決定缺額由不分區席次來彌補的協調過程；基於黨的團結，他主動接受協調，退出初選。

蘇震清表示，他理解卓榮泰希望提出的名單能經得起考驗，卓榮泰處理黨務竭心盡力，「兄弟我更是敬佩」，他也已向卓榮泰報告，他願以更高標準來面對黨內的質疑，主動請求廉政會立案調查，希望遏止這種惡質抹黑的文化。

蘇震清說，卓榮泰做為黨的領導者，必會秉持過去一視同仁的態度，以公正透明提名機制，對待所有從政黨員。（編輯：蘇龍麒）1081018

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