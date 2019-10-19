藍營台南造勢晚會 韓國瑜馬英九互動成焦點

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）國民黨總統參選人韓國瑜今晚在台南市舉辦造勢活動，前總統馬英九將出席，韓馬兩人台上互動將成為關注焦點。兩人在9月10日二度有機會同台，卻因出席時間落差未能同台。

韓國瑜9月8日在新北市三重舉辦造勢晚會，出席站台的馬英九致詞時，卻遭韓國瑜支持者打斷，外界解讀兩人產生誤會心結，甚至9月10日再度有機會同台，卻也因出席時間落差，使兩人擦身而過，未能同台。

根據韓國瑜競選團隊提供訊息，表定晚間6時50分到7時安排韓國瑜、馬英九、國民黨主席吳敦義進場，接著依序安排馬、吳兩人致詞懇託，韓國瑜與馬英九互動將成為外界關注焦點。

馬英九今天由南投縣長林明溱等人陪同參觀南投世界茶業博覽會，媒體在馬英九參觀茶博會事前及事後兩度試圖詢問「今晚是否與韓國瑜同台」、「是否已與韓國瑜化解誤會」，馬英九都未回答。

馬英九參觀茶博會時，受到民眾熱烈歡迎，許多人爭相握手、合照，馬英九參觀後受訪說，茶博會場香味無窮，令人嘆為觀止，南投縣政府使茶產業成為世界級，林明溱功勞很大，他很敬佩。

媒體人周玉蔻指新台灣人文教基金會有新台幣10億元資產，最高法院駁回部分上訴，周玉蔻應在自由、蘋果登報澄清，對此，成立基金會的馬英九受訪未多表示，只說「法院已經決定了」。（編輯：黃世雅）1081019