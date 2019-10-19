民主台灣是驕傲 李登輝：唯一支持蔡總統連任

（中央社記者溫貴香台北19日電）高齡98歲的前總統李登輝今天表示，民主台灣是我們的驕傲，他懇請唯一支持總統蔡英文成功連任，在第二任期間，邀集朝野對話，啟動憲政改革工程，幫助台灣「脫古改新」，創造華人世界民主政治的新典範。

李登輝晚間出席李登輝基金會2019年募款餐會，他雖坐著輪椅但精神不錯，並逐桌向與會者握手致意，停留約20分鐘後離開，久未露面的李登輝一現身會場，媒體、支持者拿起相機、手機閃光燈閃不停。

李登輝基金會副董事長李安妮代表李登輝以「民主台灣―是我們的驕傲」為題宣讀致詞稿，李登輝表示，去年年底縣市長選舉，因在野黨獲得空前大勝利，促使北京當局作出錯誤判斷，以為台灣民心已經向中共政權傾斜靠攏，所以片面逕自提出「一國兩制台灣方案」，試圖逼政府回應。

李登輝以周遭東亞地區為例表示，這類民粹型的領導人都是為自己派系、家族利益，在國內作政治鬥爭消滅反對者，在國際上更是麻煩製造者，自是引起其他國家的反感與戒心。

他說，中國共產黨現在的政權就是如此；先是推動「一帶一路」，用建設別人國家的港口機場、高速公路、高速鐵路為掩護，來消化中國自己生產過多的東西，這些基礎建設會伴隨著用長期貸款、賄賂，干涉他國內政的非法負面效果，現在已經引起東南亞、中亞、南亞地區國家一般人民的反彈。

李登輝說，國力崛起的中國共產黨當然更不會放過台灣；他們用錢來斬斷、封殺中華民國外交，孤立台灣對外的關係，禁止世界各國直接跟台灣有互動交往等的情形亦趨明顯。

李登輝表示，面對這現況，理應大家要團結一致對外。但一些政黨人士竟然常常幫對岸北京講話，並教訓自己的民主政府，天天在電視上稱讚共產威權，將台灣政府批評的一無是處。

李登輝說，「這就是我們台灣迫切的危機；不只不團結，更有人看不起自己的民主制度」，不禁使人開始擔心，在2020年會不會像2008年般，台灣被中國法統再度復辟。

他表示，民主選舉的制度，目的是要讓台灣老百姓來做自己的主人，決定未來，對民主「應該是期待不是期限！」利用民主自由法治觀念來推翻民主，是絕對不能允許的事情。若是台灣任何領導人、政府，放任統獨對立，也是不負責任的行為，應該被唾棄。

李登輝說，台灣現在確實處在最黑暗的時機，但也是最光明、最有機會突圍以邁向正常化國家的時代；經過戰後解殖、台海戰爭、威權戒嚴、解嚴、飛彈危機、文攻武嚇、三次政黨輪替的歷史淬鍊，我們可以輕易地區分識別、認同，所謂的「新時代台灣人」定義，就是愛台灣這塊土地、以台灣為優先、認同民主台灣價值的人，不管先來後到，才是真正的「新時代台灣人」。

李登輝表示，「民主台灣―是我們的驕傲」，他有信心，大家也要有使命感。在國家必須邁向正常化的關鍵時刻，懇請大家唯一支持蔡英文總統，讓蔡總統成功連任，改變現在政治亂象，並勇敢承擔新時代，於第二任期間，邀集朝野對話、凝聚全民共識，啟動憲政改革工程，強化台灣主權獨立的國家地位，以幫助台灣「脫古改新」，創造華人世界民主政治的新典範。（編輯：郭萍英）1081019