陳同佳案 蘇貞昌：罪嫌只要在國境立刻逮捕

（中央社記者劉冠廷台北22日電）港府願助港女命案凶嫌陳同佳來台投案，行政院長蘇貞昌今天表示，陳同佳只要在國境，就立刻逮捕，他強調，政府從沒有放棄司法管轄權，所以才會要求香港司法互助。

港女命案凶嫌陳同佳願來台投案引發爭議。立法院今天上午繼續進行施政總質詢，蘇貞昌會前受訪時表示，台灣與香港都有管轄權，香港應逕予審判，台灣也願提供協助；想將陳同佳送到台灣，企圖合理化送中條例，台灣不會上當。

針對陳同佳案，國民黨立委林奕華則在下午質詢時詢問，陳同佳明天如果在香港出獄後，搭乘由中華民國管轄的航空器來到台灣，會是什麼狀況，是無法入關，原機遣還，還是會入關接受司法制裁。

列席備詢的蘇貞昌表示，「他只要在我們的國境，立刻逮捕」；但林奕華質疑，因此移民署所說的列入境管名單，這件事是不存在的嗎，那為何移民署要這樣說，移民署說將陳同佳列入境管名單，就是不能入境中華民國。

蘇貞昌則是強調，陳同佳只要在台灣的國境，立刻逮捕，政府從沒有放棄司法管轄權，正因為沒有放棄，所以才會要求香港司法互助。

林奕華再問，是否有種可能，就是將陳同佳直接擋在香港，不讓陳同佳上飛機；蘇貞昌說，他不假設，他並再度重申，政府從沒有放棄司法管轄權，罪嫌一在國境，立刻逮捕。

蘇貞昌也說到，如果政府放棄司法管轄權，為什麼一直要求香港司法互助，是香港變來變去，不是台灣變。（編輯：趙蔚蘭）1081022