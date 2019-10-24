蔡總統：成功連任將繼續打拚 布局全球

（中央社記者邱俊欽桃園24日電）總統蔡英文今天表示，2020年總統選舉是很關鍵的選戰，「如果成功了，至少有4年機會，可以一起打拚；我們將逐漸擺脫過度依賴單一市場，並布局全球，讓全世界看到台灣產品」。

蔡總統下午參加「總統蔡英文連任北部工業區後援會成立大會」，受到來自新北市、桃園市等大批支持者的熱情與歡迎，現場並高喊「小英凍蒜」，場面熱烈。

總統向支持者表示，2020年總統大選決定台灣命運的關鍵，她在2016年選舉完後，就開始積極改革，從產業的經濟轉型、能源轉型、到各式各樣建設方案，一樣一樣提出來，有很多的挑戰，在大家齊心努力下，一樣一樣度過，並逐漸打穩基礎，讓台灣在一個很複雜的國際情勢下，經濟還可以穩定成長及好成績。

蔡總統說，今年台商回台的投資「大爆發」，外商也在台灣加碼投資。很多外商大型公司要來台灣投資，都會先到總統府來看她，不是他們對總統有興趣，而是來觀察總統有沒有決心，「因為有決心的總統才會排除萬難，替投資人解決困難」。每一次跟他們談了以後，她都會問投資者一個問題，「你們覺得全世界最好投資的地方在哪裡」，很多時候回答是「就是台灣」。

總統也提出，2020年總統選舉確實是一個很關鍵的選戰，如果成功了，至少有4年機會，可以一起打拚，「我們逐漸擺脫過度依賴單一市場，布局全球，讓全世界看到台灣產品」。

她也談到，香港現在正在發生的事情，讓很多人心裡很憂慮，讓全世界也很關注香港的民主與自由的未來；台灣是民主國家，民主國家表達意志方式，就是透過投票、選票，跟全世界講「台灣人要將主權、民主、自由繼續下去」，並且要告訴全世界，台灣人意志堅定要守護台灣。（編輯：方沛清）1081024