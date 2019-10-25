親民黨門票沒下落 王金平：不必急盼結果圓滿

（中央社記者劉冠廷台北25日電）前立法院長王金平至今仍強調參選總統到底，但遲遲等不到親民黨這張推薦總統參選人的門票，他今天則說，這不必急，什麼事都有結果，希望結果是圓滿，而結果是對國家最有利。

親民黨手握推薦總統參選人的權利，但至今仍未對外說明該如何使用這張門票，仍堅持參選到底的王金平也正在等待親民黨的回應。

王金平今天出席「2019台北國際蔬食養生展」時，被問到門票一直沒下落，親民黨主席宋楚瑜參選的呼聲越來越高，接下來該怎麼走時，他表示，這不必急，什麼事都有結果，希望結果圓滿，結果對國家最有利。

媒體詢問，若是等不到親民黨這張門票，下一步是否是退出政壇，王金平僅說，這是假設性的問題，他不方便回答。

由於今天是立法院本會期最後一天的總質詢，王金平將壓軸登場，同時這也可能是王金平立委生涯最後一次的總質詢，媒體關心這次總質詢的內容，王金平表示，現在他還不便透露，到時候再到立法院去看就知道了。

至於今天要講的方向，王金平透露，會談到立法運作的各種狀況，以及談起他幾十年立法院的經驗，讓大家了解。（編輯：蘇志宗）1081025