陳同佳案 蘇貞昌：政府態度一致抵台就逮捕法辦

行政院長蘇貞昌（左）26日表示，關於陳同佳案，政府態度始終一致，就是「香港不辦台灣辦」，若陳同佳來台，一定立刻逮捕法辦。右為內政部長徐國勇。中央社記者郭日曉攝 108年10月26日

（中央社記者劉建邦台北26日電）行政院長蘇貞昌今天說，關於陳同佳案，政府態度始終一致，就是「香港不辦台灣辦」，過程中是港府態度變來變去，並讓陳同佳現在到處趴趴走，若陳同佳來台，一定立刻逮捕法辦。

蘇貞昌上午出席「警察專科學校74週年校慶大會活動」，會前受訪時，作以上表示。

香港特區政府昨晚針對陳同佳案發出聲明稱，港方已與台方聯繫，就陳同佳赴台的安排作出溝通；為確保陳同佳能順利入台，港方呼籲台方盡快掃除入台障礙，將事情回歸司法處理。

對此，蘇貞昌表示，關於陳同佳案，政府態度始終一致，就是「香港不辦台灣辦」，是港府態度變來變去，除不願意跟台灣政府司法互助外，也不理會台灣政府請求，且港府還釋放陳同佳讓他到處趴趴走，外傳陳同佳提及要赴台也沒有來，「只要他一來台灣，一定立刻逮捕法辦」。

媒體詢問，對於受委託將替陳同佳打官司的理律法律事務所合夥人陳長文投書媒體的看法。

蘇貞昌說，小說「1984」作者歐威爾（George Orwell）曾評論當年附和希特勒言行的政客，「這些人到底是愚蠢還是邪惡，時間會證明一切」，他當年擔任年輕律師時，為人權奔走，並替受到國民黨威權打壓政治犯爭取公平審判時，前總統馬英九和「馬友友」們，都是站在他的對立面，為威權服務，「今天還有這個臉講人權？」

媒體追問，陳長文提及已經一年沒去香港。蘇貞昌表示，這就是典型詭辯，就算本人沒去，律師事務所也可辦此案，且該間律師事務所收費高，竟然會願意承辦陳同佳案，這中間有很多弔詭的問題，他質疑的不是被告無權請律師，而是律師赴香港是要協助港府解套反送中議題，這是令人質疑的地方。（編輯：李錫璋）1081026