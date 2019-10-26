從美返台 賴清德：正式投入輔選

前行政院長賴清德（前中）26日下午出席台南市美術館一館聯展開幕典禮，他受訪時說，2020總統及立委選舉已進入激烈期，這趟從美國輔選回來，經過短暫休息，也將正式投入輔選工作。中央社記者張榮祥台南攝 108年10月26日

（中央社記者張榮祥台南26日電）剛從美國返台的前行政院長賴清德，今天在台南市接受媒體訪問時表示，將正式投入輔選工作，但得看民進黨中央如何安排，明天將前往彰化輔選。

賴清德自民進黨總統提名初選失利後，鮮少在台南公開露面，他前一陣子到美國為總統蔡英文競選連任輔選，日前才返台，今天上午探視民進黨立委余天的女兒余苑綺，下午趕回台南市美術館一館出席「連結台灣-吳三連獎40 ART聯展」開幕典禮。

賴清德指出，2020總統及立委選舉已進入激烈期，時間只剩70天左右，這趟從美國輔選回來，經過短暫休息，將正式投入輔選的工作，未來會特別針對民進黨立委輔選，尤其對選舉較吃力的選區優先輔選，希望總統高票當選，立法院席次過半，後續政策推動才有力道。

至於返台後是否有和蔡總統連繫。賴清德表示，蔡總統忙，自己回來也才第2天，還沒有時間說明，但這是民進黨中央黨部及蔡總統競選連任辦公室安排的活動，且都有派員參加，也掌握活動情況，應該會向蔡總統報告。

賴清德說，這次立委輔選，黨中央扮演非常重要的角色，蔡總統競選連任辦公辦也要扮演角色，他的立委輔選工作，得看黨中央如何安排，也會優先幫忙選情較危險的選區。

前總統陳水扁今天在台南出席簽書會時爆料，「蔡賴配」已於9月24日敲定；賴清德說「很多人都有自己的看法，我沒有評論」。（編輯：黃世雅）1081026