蔡總統搶攻吳敦義故鄉 賴清德團結台灣輔選開跑

（中央社記者溫貴香台北26日電）為拚2020勝選，總統蔡英文與前行政院長賴清德分進合擊，蔡總統今天第7次到南投輔選，搶攻國民黨主席吳敦義故鄉選票；剛從美國返台的賴清德明天前往彰化，為民進黨立委黃秀芳輔選。

蔡總統密集輔選立委，輔選列車今天開拔到台中、南投，猛攻中台灣；民進黨立委蔡培慧辦公室表示，這是總統第7次到南投輔選，出席蔡培慧競選總部成立大會，隨後出席台中市農業產銷界後援會成立大會、全國獅友中南部後援會成立大會，晚間回防新北市，出席立委吳琪銘「2020台灣要贏．新北群英會」活動。

蔡總統明天行程滿檔，但不忘國政優先，上午先出席「台灣國家的進化與正常化」新書發表會、2019台北客家義民嘉年華主祭大典，隨後再出席全國牙醫界蔡英文連任後援會大會師、全國綠能產業後援會成立大會、全國同濟之友後援會成立大會、全國工程界後援會成立大會等選舉行程。

結束美國輔選行程的賴清德，回到國內延續「團結台灣」輔選基調，今天先探視因病住院的民進黨立委余天的女兒余苑綺，明天則赴彰化輔選，出席黃秀芳「萬聖節泡泡派對活動」。

余天與黃秀芳都是正國會系統，民進黨人士表示，賴清德過去與同屬正國會系統的台南市議會議長郭信良、立委陳亭妃交鋒頻頻，這次人道探視余天一家人、輔選黃秀芳備受矚目，他笑稱賴清德經總統初選洗禮後已轉型為2.0版賴清德。

賴清德接受中央社記者訪問表示，他會全心全意輔選立委，唯一目標就是國會過半，會與民進黨中央黨部合作，針對選情膠著的立委選區進行輔選，協助拉抬立委選情，如果選情相對樂觀確定可以過關的選區就往後排，簡言之，雪中送炭為優先，錦上添花放在後面。

至於未來輔選行程如何與總統分工，賴清德表示，尊重黨中央與競選總部的規劃安排，下週的輔選行程還在規劃中。（編輯：張均懋/謝佳珍）1081026