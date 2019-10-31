強化選前治安 徐國勇：挑戰公權力者嚴加究辦

（中央社記者游凱翔台北31日電）內政部長徐國勇今天表示，情資顯示幫派份子將以舉辦壽宴為由，動員全省幫眾在南港展覽館席開800桌，此舉已嚴重影響選前治安，警方不會坐視不管，再次嚴正呼籲及警告，對挑戰公權力者嚴加究辦。

徐國勇、警政署長陳家欽、刑事局長黃明昭、台北市警察局副局長黃啟澤、新北市警察局副局長艾鵬，下午針對掃蕩黑幫等議題在內政部召開記者會。

徐國勇表示，依警政署情資，得知有幫派分子將以舉辦幫慶、壽宴等名義，大張旗鼓動員幫眾，且廣邀全省幫派參與，預計在南港展覽館席開800桌。

徐國勇強調，他不願意直接點名幫派名稱，但此舉已嚴重影響選前治安，也對社會治安產生危害之虞，他要在此嚴正呼籲及警告，對於挑戰公權力者將嚴加究辦，警方不會坐視不管，而上午得到的最新情資，已取消舉辦。

此外，徐國勇也說，北聯幫6月24日剛舉辦60周年幫慶，警政署為展現掃蕩黑幫決心，10月29日已依法將王姓幫主依「治平目標」檢肅到案，並經法院裁定收押，警政署已強力掃蕩北聯幫共16案、逮捕40名嫌犯。

徐國勇最後強調，對於任何挑釁公權力及破壞社會秩序的行為絕對嚴加究辦，絕不容許幫派滋擾公共秩序、危害社會，以穩定「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」選前治安。（編輯：張均懋）1081031