高市議會動用警察權惹議 主席指稱口誤

（中央社記者王淑芬高雄31日電）高市府總預算付委今天在議會爆發流血衝突，有議員送醫，副議長陸淑美一度表示「動用警察權」，引起關注。事後，她稱是「口誤」，她是依照議事規則請駐衛警排除未聽從警告者。

民主進步黨籍高雄市議員不滿高雄市長韓國瑜缺席預算交付審查，以占據主席台的方式，拒絕高雄市副市長葉匡時預算報告，議員間爆發流血衝突。

在議事廳內局面混亂時，主席陸淑美一度表示，「不要逼我動用警察權」；後來，她宣布「動用警察權」，並請駐衛警進入議事廳，將占據主席台的議員架開。

民進黨籍高市議員高閔琳批評，「動用警察權」干預議員表達意見，是「黑道議會」。

有關「動用警察權」一事，陸淑美向中央社記者指出，那是「口誤」，這是源於過去立法院「動用警察權」的說法；後來，她有改口請駐衛警進入議事廳，並依據高雄市議會議事規則第71條的規定，協助執行「議員破壞議事秩序..主席得予警告制止..或令退出議場」。

高雄市議會秘書長黃錦平向中央社記者表示，根據高雄市議會組織自治條例第26條規定，由主席維持議場秩序，如有違反議事規定或其它妨礙秩序行為者，主席得警告或制止發言。

他說，陸淑美是依照高雄市議會議事規則第71條規定，在主席警告制止不聽時，主席得禁止發言或令其退出議場，陸淑美是在行使主席職權，請駐衛警進場協助制止並維持秩序。

有關媒體報導，高雄市議會在2012年間，當時因前民進黨籍高市議員陳信瑜「聲援前總統陳水扁保外就醫案」時，陳信瑜主張逕付二讀遭議長許崑源制止，陳信瑜不從，當時許崑源宣布「動用警察權」。

黃錦平說，在高雄市議會議事規則、高雄市組織自治條例都無「警察權」的相關規定，可能是資深議員習慣於過去立法院稱「動用警察權」的說法。

在今天的衝突中，中國國民黨籍高雄市議員劉德林送醫眼角縫5針，民進黨籍高市議員林宛蓉疑有腦震盪將住院觀察2至3天；另有多名議員因為情緒激動，血壓飆高到190，躺在黨團沙發休息。（編輯：戴光育）1080131