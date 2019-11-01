高雄議會審預算爆流血 韓國瑜籲理性監督

（中央社記者邱俊欽桃園1日電）高雄市議會審查預算時爆發流血衝突，中國國民黨總統參選人韓國瑜今天呼籲不分藍綠、不分黨派，希望能瞭解到預算審的是高雄市政府明年建設要花的錢，期盼理性問政、理性監督。

韓國瑜連續兩天在桃園進行傾聽之旅，下午前往平鎮區陪同國民黨籍立委參選人呂玉玲造勢，受到大批熱情支持者歡呼，現場旗海飄揚。

韓國瑜會後接受媒體聯訪時，被媒體問到前行政院長賴清德以前提到韓國瑜是「奇才」，但對於韓國瑜近期頻頻失言的看法，則說「還是奇才，過去是奇特，現在是奇怪」，韓國瑜表示，尊重賴清德的想法。

韓國瑜表示，不知道賴清德現在有沒有療傷止痛，在經過民進黨內初選後，賴清德受盡了各種委屈，希望已經療傷止痛成功，因為很多台灣基層民眾對賴清德還是有非常好的印象。但「賴院長實在沒有必要在這個時候，再跳起來講一些酸言酸語，對院長的形象是不好的」。

記者問到，總統蔡英文與賴清德明天極有可能在台南造勢時同時出現，韓國瑜說「完全尊重」，他提到台南市民已經給民進黨在台南將近26年時間執政，日前他到台南拜票時，還聽到台南鄉親拜託能否治好水患，相信這次選舉，台南市的鄉親一定會睜大眼睛，不再被意識形態綁架，台南鄉親一定會做出最聰明、最睿智的投票選擇。

記者問到高雄市議會在審查預算時，因韓國瑜未出席而爆發流血衝突，韓國瑜呼籲所有市議會的議員朋友，不分藍綠、不分黨派，都能瞭解到預算審的是高雄市政府明年建設要花的錢，希望所有高雄市議員能夠瞭解，民眾對議會、市政府的需求，期盼大家能夠好好的審查預算，理性問政、理性監督，才是高雄市民之福。

韓國瑜也談到，他提到大學生到國外交換計畫、減低學貸壓力等政策遭到綠軍酸言酸語，他說，「君不見執政黨光最近政策買票就撒了新台幣2000多億」，其他在風力發電、前瞻計畫等也花了很多錢，莫非永遠兩套標準，從來不站在年輕人角度去思考，「民進黨執政讓人傷心、失望，他們所有思想都是手上的權力」。（編輯：張銘坤）1081101