卓榮泰：民進黨承諾會繼續給人們帶來更多幸福

總統蔡英文（右）與民進黨主席卓榮泰（左）1日到青年競選總部參加「給台灣的一封信，為台灣加油－與總統談心之夜」活動，兩人應邀分別寫下給台灣的一句話，投入郵筒中。中央社記者王騰毅攝 108年11月1日

（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨主席卓榮泰今天說，台灣即將邁向2020的十字路口，內、外部也面臨許多挑戰，但民進黨樂於承擔，捍衛台灣民主自由，也承諾會繼續給生活在這塊土地的人們，帶來更多幸福。

民進黨青年競選總部今天開幕，卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉等人出席，並上台宣讀「給台灣的一封信」，過程中也穿插歌手、舞蹈表演，氣氛熱絡。

卓榮泰說，台灣是大家安身立命的所在，也是2300萬人民一起為生活努力奔波，為所愛的人打拚的地方；很難想像30多年前，台灣才迎來第一次民主化，而在先人努力下，大家得到這珍貴的民主自由，並在這股空氣中活的欣欣向榮、蒸蒸日上。

卓榮泰指出，台灣的民主自由及對人權普世價值的尊重，不只是2300萬人共同的驕傲，也讓台灣在國際社會站穩腳步，得到世界矚目與掌聲；然而，現在台灣即將邁向2020十字路口，不管在內部、外部，面臨許多挑戰等著解決，雖然環境艱困，但民進黨不會退縮，一定樂於承擔，捍衛台灣的民主自由。

卓榮泰談起這些年民進黨為年輕人所做的努力，包括提高基本工資、進行年金改革、推動轉型正義、落實婚姻平權等，這3年多來，台灣走在穩定的改革路上，「我們承諾，會繼續給生活在這塊土地的人們，帶來更多幸福」。

羅文嘉則說，雖然他的「給台灣的一封信」只有幾句話，但自己想跟台灣說的話很多；他指出，「台灣，我們共同的母親，你不會孤單，因為會有一代又一代、一棒又一棒的年輕人站出來，守護著你」。

民進黨副秘書長林飛帆表示，「台灣你很美好，有人唱衰你，我們不會；有人說你要發大財，但實際上你很富足；有人說他想要挖石油，但其實我們都知道，不要再挖山、挖海；我們不會相信藍色、淡藍色，也不會相信白裡透紅」，現在這個關鍵時刻，大家要全力幫助小英（總統蔡英文），護國會、保台灣。（編輯：蘇志宗）1081101