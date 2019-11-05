張碩文：若跟王金平太多曖昧 會害他被開除黨籍

親民黨組織部主任張碩文（中）5日受訪表示，若親民黨跟立法院前院長王金平太多曖昧，會導致王金平被開除黨籍。中央社記者郭建伸攝 108年11月5日

（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北5日電）外界關注親民黨2020總統門票要給誰使用，親民黨組織部主任張碩文說，如果親民黨和前立法院長王金平太多曖昧，會導致王金平被開除黨籍，失去立委身分，親民黨不能害他。

親民黨主席宋楚瑜接受平面媒體專訪，談及寧願撕掉親民黨2020門票，也不要給王金平，因為王金平是仍是國民黨員，他要避免被國民黨扣上搗亂的帽子。

王金平今天在接受中央社記者訪問時僅表示，尊重。至於接下來該怎麼走，王金平則再度表示，順其自然。

張碩文今天受訪時說，宋楚瑜參選絕對不是「母雞帶小雞」，如果僅只是此原因，宋楚瑜就不會參選。

張碩文也說，這兩天有些政黨人士批評，指宋楚瑜若參選，就是在扯國民黨後腿，他認為這番話非常好笑，因為這些政黨人士一定是對「他們政黨」提名的參選人，產生很大懷疑與動搖，根本毫無信心，才會對王金平及宋楚瑜扣帽子。

他強調，國民黨對自己提名的總統參選人沒有信心，甚至不知道藍營支持者為何焦慮，呼籲國民黨不該把王金平跟宋楚瑜當作焦慮的出口。

張碩文說，親民黨跟王金平是長久以來的朋友，一定要多體諒他，如果親民黨現在跟王金平太多曖昧，會導致他被開除黨籍，而王金平的立委身分就會無效。

此外，張碩文也重申宋楚瑜參選機率有8成，媒體追問剩下的2成是什麼？他表示，剩下的2成當然是最關鍵的因素，包含人選及整合問題。

媒體今天詢問，宋楚瑜參選2020的意願有多高？張碩文說，請外界再給宋楚瑜幾天時間，畢竟是國家大事，近來也在徵詢黨內外意見，如果真的宣布也要有所準備，但最後時間仍由宋楚瑜定奪。

張碩文說，18日就是登記日期，強調再給宋楚瑜一週時間。（編輯：蘇龍麒）1081105